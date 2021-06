Isola dei Famosi, Ubaldo Lanzo su Fariba Tehrani: "No comment"

Gossip TV

Ubaldo parla del rapporto con Fariba e svela il suo vincitore de L'Isola dei Famosi.

Tra i naufraghi più chiacchierati e amati della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi c'è sicuramente Ubaldo Lanzo. Ospite del programma radiofonico Non succederà più, il famoso cromatologo ha fatto un bilancio del suo percorso in Honduras e svelato un aneddoto sulla finale del reality show condotto da Ilary Blasi.

Le parole di Ubaldo Lanzo su Fariba Tehrani dopo L'Isola dei Famosi

Ubaldo è tornato a parlare del suo percorso a L'Isola dei Famosi. Un'esperienza intensa che il cromatologo ha dovuto interrompere per motivi di salute: "Sono dovuto andare via dall’Isola perché mangiando un granchio con la chela mi si è spaccato un dente, un incisivo. Però sono resistito 4 settimane con antidolorifici. Poi ha fatto infezione e ho dovuto abbandonare l’Isola".

Il suo percorso in Honduras è stato caratterizzato anche dalle sue accese discussioni con alcune naufraghe, in particolar modo con Vera Gemma e Fariba Tehrani: "Con Vera Gemma e Jedà abbiamo chiarito. Io ho ragione però sull’Isola si amplificano tutte le cose. Fariba no comment. Troppa udienza troppa importanza. Quando ci siamo visti in studio lei mi guardava io la ho salutata ma lei mi ha risposto 'ciao a me?' Salutare é educazione".

Leggi anche Matteo Diamante vuota il sacco su Awed e il rapporto con Francesca Lodo

Ubaldo ha poi rivelato a Giada Di Miceli il nome del suo vincitore de L'Isola dei Famosi: "Avrei voluto che vincesse Ignazio Moser per il gesto da cavaliere che ha fatto. Anche Valentina Persia meritava. Giustamente però contano molto i followers. Ha vinto Awed e chapeau". A proposito invece della sua situazione sentimentale, l'ex naufrago ha dichiarato: "Non pratico sesso da 28 anni con una donna. Con gli uomini non lo ho mai fatto, ma mai dire mai.. ho corteggiatrici e corteggiatori ma io credo nel vero amore è finché non sento le campane non faccio nulla. Ora sono in un periodo 'cripto-sessuato'. Quando ho fatto sesso con una donna mi è piaciuto. Però secondo me sono bisessuale tendente al gay".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.