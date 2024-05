Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli: "Joe Bastianich è il mio preferito, manda ai matti gli altri naufraghi"

Gossip TV

Sonia Bruganelli, opinionista nella diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha parlato della sua nuova avventura televisiva a Tv Sorrisi e Canzoni.

Isola 2024, Sonia Bruganelli: "Il mio stile è lo stesso, mi piace smascherare le falsità"

La moglie di Paolo Bonolis, con cui ha annunciato la separazione l'anno scorso, si è ritrovata in questo ruolo per la terza volta, dopo aver affiancato per due edizioni Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip.

"Ho sempre guardato “L’isola”, fin dalla prima edizione con Simona Ventura - ha dichiarato la Bruganelli e l’ho seguita via via nelle varie conduzioni. Sto vivendo un’esperienza piacevole. Tutti i reality mi incuriosiscono perché danno la possibilità di “studiare” i comportamenti di persone che vengono messe in condizioni di convivenza forzata e, come in questo caso, di difficoltà estreme."

"Differenze con il Grande Fratello Vip? - ha proseguito - Il mio stile è lo stesso: mi piace smascherare le falsità. La differenza è che i naufraghi avrebbero l’attenuante della fragilità emotiva e fisica dovuta alla fame, tanto che qualcuno si ritira. Quindi ci si fa qualche remora in più a “infierire”. Detto questo, hanno scelto loro di stare nel gioco, e parte del gioco è accettare un giudizio, magari sferzante. Non aver paura di risultare impopolare. Molti temono di diventare un “meme”, cioè di essere associati a un’immagine o a un video che possono diventare virali sui social. Io no, anzi: la cosa mi diverte!"

Parlando di Vladimir Luxuria, la Bruganelli ha dichirato:

"L’ho conosciuta in questo frangente e la apprezzo per il coraggio che ha avuto nel suo percorso. La trovo una donna molto generosa: non patisce gli interventi degli opinionisti, sa che in tv il lavoro di gruppo è fondamentale. La stimo professionalmente e umanamente, quindi spero che diventeremo amiche presto. Dario Maltese? E'il mio opposto, perché ha un’impostazione classica, giornalistica, e a volte abbiamo pareri divergenti sulle dinamiche. Elenoire Casalegno è una grande professionista. Da lontano a noi sembra tutto bello: il paesaggio, il mare, la natura. Ma in realtà le condizioni non sono sempre facili, tra caldo, vento, insetti…"

Sui naufraghi dell'attuale edizione, l'opinionista dell'Isola si è sbilanciata:

"Joe Bastianich è il mio preferito, perché è serenamente sé stesso. E solo per questo manda ai matti altri personaggi"

