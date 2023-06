Isola dei Famosi, scontro in studio tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni: ecco cosa è successo nel fuorionda

Gossip TV

Scoppia la lite in studio tra i due ex naufraghi de L'Isola dei Famosi.

La finale de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 19 giugno 2023 su Canale 5, ha visto trionfare il naufrago Marco Mazzoli. Durante la serata, però, non sono mancati i colpi di scena con Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni, che si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta in studio.

Lite a L'Isola dei Famosi tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni

Duro scontro in studio durante la pubblicità tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni. A rivelare quello che è successo nel fuorionda de L'Isola dei Famosi tra i due ex naufraghi è stata Ilary Blasi: "Ragazzi ma io durante la pubblicità ho visto che stavate litigando!". Interpellata dalla conduttrice, la Caldonazzo ha spiegato:

Sì Ilary è proprio così. Non gli va giù quello che ho detto e continua anche a dire che io mi sarei infilata nel suo latto. Ma ti prego. Allora, intanto è venuto lui nella mia capanna parlandomi male di tutti quanti. Poi si è infilato nella capanna pieno di pustole e senza dirmelo. Una notte io dormivo e girandomi gli ho toccato una gamba. Lui dopo è andato a dire a tutti che io c’ho provato con lui e che mi sono intrufolata nel suo letto. Continua a dirlo ancora adesso...

Le dichiarazioni di Nathaly hanno provocato la reazione immediata di Christopher, che ha cercato di giustificarsi affermando:

Io mi trovo non una sola volta ma due nella stessa notte che lei era attaccata a me. Io le dicevo ‘scusa ti puoi spostare?’. E lei diceva che non se ne era accorta. Poi nel bel mezzo della notte le ho detto che stava dormendo nella sabbia.

A commentare e criticare il comportamento "fuori luogo" di Leoni ci ha pensato l'opinionista Vladimir Luxuria:

Vorrei dire la mia su quello che è appena successo. Se anche fosse vero, e non è vero, trovo squallido che tu dica adesso una cosa del genere.

