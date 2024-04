Isola dei Famosi, Pietro Fanelli, il poeta del cast, già sotto accusa: "Voglio fare tutto da solo"

Gossip TV

Pietro Fanelli, il 23enne torinese tra i quattro naufraghi nip confinati nella Playa Espinada de L'Isola dei Famosi, è già sotto accusa da parte del resto del gruppo, formato da Peppe Di Napoli, Khady Gueye e Alvina Verecondi Scortecci.

Isola 2024, primi scontri Pietro contro il resto del gruppo

Il poeta e tiktoker originario di Torino, noto anche per la sua partecipazione al reality show di Netflix, Summer Job, non condivide affatto le scelte dei suoi compagni d'avventura e sembra voglia viversi l'esperienza in modo solitario come fece, a suo tempo, Raz Degan (che conquistò lo scettro nella dodicesima edizione del reality).

"Quando siamo senza telecamere andiamo d’accordo ma quando si avvicinano le telecamere ritiene di dover fare show, blatera cose senza senso" ha accusato la modella senegalese Khady contro la quale c'è stata anche un'altra discussione. Pietro ha voluto costruire un tempio che si è poi rivelato uno spreco di fatiche.

"Stai facendo il tempio? Ma pensiamo ad accendere il fuoco - ha dichiarato la naufraga a Pietro - Vuoi mangiare? E come vuoi mangiare se non accendiamo il fuoco? Si mangia se lavori, altrimenti non si mangia"

"Ho costruito un tempio perché per me significa ‘Abbi fede'. È la cosa più bella che abbiano mai fatto in questo posto nella storia dell'uomo" ha replicato Pietro per poi aggiungere:

"Io con le persone che non amo, non riesco a stare sempre insieme. Questa esperienza dovrebbe insegnare che si può stare bene anche senza avere nulla. Ma quello già lo so. Non c'è bisogno di stancarsi e soffrire per saperlo."

Successivamente il poeta ha voluto costruire anche una capanna con il preciso intento di isolarsi dal resto del gruppo:

"Io sto iniziando a pensare di voler tirare una mia capanna da solo perché starei molto meglio. Loro fanno molto chiacchiericcio e cose inutili. Io non sono interessato a queste cose. Quindi mi sa che cercherò di costruire una capanna da solo oppure starò fuori dalla loro capanna. Nel caso stessi dentro non c’è alcun problema però non aiuto ad aggiustare niente. Non è mio interesse aggiustarla perché penso vada bene anche così. Purché ci sia il tetto va bene tutto."

