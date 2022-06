Gossip TV

L'ex gieffina è stata protagonista della ventiduesima puntata dell'Isola dei Famosi: Maurizio Costanzo spiega il motivo della presenza di Soleil Sorge.

Sembra un momento magico quello che sta vivendo l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge. Oltre ad essere stata una delle protagoniste assolute della sesta edizione del Grande Fratello Vip, l'influencer italo-americana ha debuttato nel ruolo di giudice alla Pupa e il Secchio Show ed è sbarcata anche in Honduras tra i naufraghi della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi: perché Soleil Sorge è sbarcata in Honduras? Emersa tutta la verità

La Sorge ha presenziato per una sola puntata, la ventiduesima, nelle vesti di Piratessa. Le sue abilità fisiche hanno permesso anche la vittoria e la relativa ricompensa per il suo gruppo di naufraghi.

Se qualcuno contesta che sia ormai una "prezzemolina" del piccolo schermo, è arrivata una spiegazione illustre: quella del giornalista Maurizio Costanzo.

Sull’ultimo numero del magazine Nuovo, una lettrice ha voluto mandare un’email a Costanzo per esprimere tutte le sue perplessità sul ritorno di Soleil Sorge nel reality. Un ritorno, quello dell'ex gieffina, inspiegabile, non avendo lei "né arte né parte". “E’ considerata inspiegabilmente un nuovo fenomeno della Tv…Basta così poco per fare Tv?”ha inoltre domandato al giornalista.

Il marito di Maria De Filippi ha chiarito immediatamente che la presenza della Sorge è stata più che normale:

"Soleil ha esperienza da vendere nei reality. L’Isola dei Famosi mica è Porta a Porta. La Blasi ha fatto bene a chiamarla. La Blasi ha fatto bene a chiamarla", ha replicato Maurizio Costanzo schierandosi apertamente in favore dell'ex gieffina, capace sempre di creare dinamiche televisive che catturano l'attenzione dei telespettatori.

Soleil, dal canto suo, ha espresso tanta gratitudine per aver avuto la possibilità di tornare in Honduras:

"Mi sono divertita come una matta. La mia squadra ha vinto, ora potranno mangiare pane e salame, ricordo quando ero una naufraga e cosa avrei dato per il pane. È stato meraviglioso tornare su quell'Isola."

