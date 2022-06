Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis torna all'attacco contro Nick Luciani: "Ha celebrato la strategia"

Gossip TV

Nick Luciani finisce ancora una volta nel mirino di Nicolas Vaporidis a L'Isola dei Famosi.

Non c'è pace per Nick Luciani a L'Isola dei Famosi. Nel corso dell'ultima puntata, Nicolas Vaporidis, che è stato eletto primo finalista del reality show condotto da Ilary Blasi, è tornato all'attacco contro il cantante de I Cugini di Campagna, reo di aver messo in atto una strategia per andare avanti nel gioco.

Nick Luciani sotto accusa a L'Isola dei Famosi

La finale de L'Isola dei Famosi è sempre più vicina! Nel corso dell'ultima diretta, Ilary Blasi ha indetto la prima votazione per decretare il primo finalista del reality show. Ad avere la meglio è stato Nicolas Vaporidis che, al momento di esprimere il suo parere sui naufraghi ancora in gioco, ha ribadito il suo pensiero su Nick Luciani:

Gli ho offerto la mia amicizia, ma sono venuto a sapere solo qualche giorni fa che sono la persona che detesta di più. Ha fatto di tutto per stare dalla mia parte e continuo a chiedermelo, ha celebrato la strategia, i difetti li accetto, quando ho sbagliato sono venuto e ti ho dato la mia mano, mi sono arrabbiato, non dovrebbe arrivare in finale.

Secondo l'attore romano, quindi, il cantante de I Cugini di Campagna non meriterebbe di andare in finale. Un pensiero che ha messo d'accordo anche Edoardo Tavassi. Nonostante le critiche ricevute da Nicolas e il fratello di Guendalina, però, Nick ha deciso di escludere dalla finale Luca Daffrè. Un gesto che ha deluso l'opinionista Vladimir Luxuria:

Non centra niente che lui sia fisicato e potrebbe vincere le prove? Nick io voglio che arrivi in finale però in questo caso non ha detto la verità, è stata una scelta strategica.

