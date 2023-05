Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo contro Alessandro Cecchi Paone: "E' una brutta persona"

Gossip TV

Confinata nell'Isola di Sant'Elena dopo aver detto addio alla Palapa nel corso del terzo appuntamento con L'Isola dei Famosi, l'attrice si è sfogata nuovamente contro Cecchi Paone.

Isola 2023, Nathaly Caldonazzo contro Alessandro Cecchi Paone

L'attrice ha ricevuto la visita di Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero con i quali si è sfogata tornado a parlare dei contrasti avuti con Alessandro.

“Sono molto felice di questo arrivo, del tuo, non di quello di Andrea. Con Andrea non mi sono trovata bene, certi suoi comportamenti non mi piacciono, ma finisce lì."

"Invece con Alessandro è diverso. Lui è l’unico che non sopporto davvero. Con me si è posto male, brutta persona, non lo vorrei qui. Se lo incontrassi fuori cambierei strada. Come mai non mi sono trovata con lui? Dici due galli in un pollaio? Due galline forse… Comunque non si è posto con me come con voi. Quella sparata che mi ha fatto era assurda!"

In confessionale, Nathaly ha ammesso la difficoltà a convivere con il resto del gruppo e che nonostante la solitudine che sta vivendo ora, la natura e l'isolamento le stanno regalando una nuova avventura in cui si sente finalmente in pace:

"Non mi aspettavo questa situazione di solitudine anche perché..quando sono uscita è stato un colpo al cuore perché è uscita fuori una parte di me...voglio dire tanti altri ne hanno fatto uscire anche di peggio, io magari ho sbroccato magari con Cristina forse mi sono fatta capire male ma sono davvero una persona semplice di animo buono con voglia di conoscere le persone, ne ho passate tante quindi posso essere anche di grande consiglio, posso essere veramente una grande amica, so come voler bene alle persone ma ogni volta mi ritrovo isolata, messa da parte come se desse fastidio la mia personalità allora io non la sto a regalare me ne sto nel mio e che continuo ad arricchire la mia anima e il mio cuore di cose belle, a vivere ogni momento cercando di godermelo appieno da un semplice respiro pieno di natura ad un bagno incontaminato, a cucinarmi il mio riso a lavarmi i capelli è tutto così meraviglioso e perfetto che non potrei chiedere altro."

"Di là lascio che si rivelino le persone piano piano per quello che sono perché ho già visto varie discussioni varie cose è come se non riuscissero a staccarsi dal pianeta terra cioè sono venuti qui con le stesse dinamiche con le stesse invidie, fastidi, gelosie e io mi stavo intossicando nella Playa Tosta. Sono contenta che questa visita è durata assai poco, non per Marco ma per Andrea. porta Paolo dai, vi aspetto tanto primo poi un passaggio da qui lo dovete fare."

