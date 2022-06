Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis delude Luca Daffrè che sbotta: "Mi scarterebbe per arrivare alla vittoria"

Gossip TV

Luca Daffrè spiazzato da Maria Laura De Vitis a L'Isola dei Famosi, ecco cosa è successo!

A pochi giorni dalla finale de L'Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis è finita ancora una volta nel mirino dei suoi compagni di gioco. Il motivo? Il comportamento assunto dall'ex Pupa durante la semifinale ha letteralmente spiazzato Luca Daffrè, che si è lasciato andare a un duro sfogo con Carmen Di Pietro.

La delusione di Luca Daffrè

Maria Laura De Vitis ha deluso Luca Daffrè! Nel daytime di ieri de L'Isola dei Famosi, il modello si è sfogato con Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis rivelando di esserci rimasto molto male di alcune affermazioni fatte dall'ex Pupa de La Pupa e il Secchione Show. Per chi non lo sapesse, Maria Laura durante la semifinale ha confessato in diretta che l’avrebbe volentieri scartato pur di vincere il reality show: "Ha detto che mi scarterebbe per arrivare alla vittoria…Ma cosa dice? Io me la sono segnata questa cosa".

"Guarda che lei è una grande para**la…Peggio di me eh…" ha prontamente replicato Carmen mettendo in guardia Luca. Non contento, però, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di affrontare Maria Laura, che ha cercato di difendersi dalle critiche ribadendo la sua posizione: "Sarei stata ipocrita a dire il contrario…Non siamo innamorati…Siamo in un gioco…Ho detto la verità, tanto qualsiasi cosa avessi detto avrei sbagliato".

Ricordiamo che la finale della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi andrà in onda il prossimo lunedì 27 giugno 2022 in prima serata su Canale 5. Chi, tra Maria Laura De Vitis, Luca Daffré, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger, vincerà il programma? Staremo a vedere!

