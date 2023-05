Isola dei Famosi, Marco Predolin svela la verità sul suo ritiro dal gioco: "Non è stata una mia decisione"

Gossip TV

Le prime parole social di Marco Predolin dopo l'esclusione da L'Isola dei Famosi.

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi ha visto l'uscita di scena di Marco Predolin, che è stato costretto ad abbandonare il reality show condotto da Ilary Blasi in seguito a un malore. A svelare alcuni retroscena ci ha pensato proprio il diretto interessato che, tramite un post sui social, ha rivelato la verità sul suo addio.

Marco Predolin vuota il sacco sui social dopo L'Isola dei Famosi

A sole due settimane dall'inizio de L'Isola dei Famosi, Marco Predolin è stato costretto a ritirarsi dal gioco a causa delle sue condizioni di salute, non idonee a proseguire il percorso in Honduras. A commentare la sua eliminazione ci ha pensato il diretto interessato che, tramite un post sul suo profilo di Instagram, ci ha tenuto a ringraziare tutti per l'affetto ricevuto e a precisare che quella di mollare non è stata una sua decisione:

Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto! Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio.

Al momento, come riporta Gossipetv, non si sa ancora quali siano le reali condizioni di salute di Predolin. Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, l’ex naufrago sarà presente nello studio de L'Isola dei Famosi la prossima settimana dove potrà raccontare la sua breve ma intensa esperienza.

