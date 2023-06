Isola dei Famosi, Luca Vetrone confessa: "Le prime due settimane per me sono state le più difficili perché..."

Gossip TV

Luca Vetrone torna sui social e fa un bilancio della sua esperienza a L'Isola dei Famosi.

Luca Vetrone è stato uno dei concorrenti più apprezzati della 17esima edizione de L'Isola dei Famosi. A pochi giorni dalla finale, che ha visto trionfare Marco Mazzoli, il giovane naufrago è tornato sui social per fare un bilancio della sua esperienza nel reality show condotto da Ilary Blasi.

La confessione di Luca Vetrone

Marco Mazzoli è il vincitore della 17esima edizione de L'Isola dei Famosi. Secondo posto per il giovane Luca Vetrone che, a distanza di alcuni giorni dalla fine del popolare reality show di Canale 5, è tornato sui social per raccontare tutte le intense emozioni vissute in Honduras:

Cara Isola, Sono appena arrivato a casa, ancora incredulo per tutto ciò che è successo… Partecipando a questa avventura ho deciso totalmente di uscire dalla mia comfort zone e mettermi in gioco. Le prime due settimane per me sono state le più difficili perché la mia testa frullava troppo, pensavo ad ogni minima cosa e non vi nego che ho pensato: “Chi me lo ha fatto fare?” Poi è avvenuto un click e ho iniziato a vivermi davvero a pieno questo stupendo viaggio.

Porto le tue ferite, ustioni, graffi, molti meno capelli [...] Mi hai fatto piangere, mi hai fatto ridere, mi hai costretto a vivere con meno dell’essenziale, mi hai fatto soffrire la fame, affrontare giochi complessi mentre il mio corpo era senza forze, ma nonostante tutto, ti devo ringraziare... Sono uscito più forte seppure a tratti mi hai tolto tutto ma sempre con la forza di rialzarmi con nuovi stimoli ed emozioni, regalandomi una profonda consapevolezza di me stesso insieme a nuovi straordinari compagni di vita.

