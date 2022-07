Isola dei Famosi, Luca Daffrè confessa: "Devo molto a Maria De Filippi"

Gossip TV

Il finalista della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi elogia la conduttrice Maria De Filippi.

Anche se è arrivato in corsa, Luca Daffrè è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori, che l'hanno premiato mandandolo in finalissima insieme a Nicolas Vaporidis. Intervistato da Superguidatv, il modello ha raccontato la sua esperienza a L'Isola dei Famosi e ricordato il bellissimo periodo a Uomini e Donne.

Luca Daffrè elogia Maria De Filippi dopo L'Isola dei Famosi

La sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi è stata vinta da Nicolas Vaporidis. Secondo posto per il modello Luca Daffrè che, a pochi giorni dalla finale, ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha parlato del suo percorso in Honduras, ma anche di quello come corteggiatore a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi:

Io devo molto a Maria dDe Filippi per la possibilità che mi ha dato. Dietro le quinte la vedi poco, io le sarò per sempre grato per le opportunità che mi ha dato. Lei ha un carisma incredibile, io ascoltavo le sue parole, i suoi consigli, sai come se ti parlasse una persona di cui ti fidi. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo.

Dopo aver speso parole di grande stima e affetto nei confronti della De Filippi, il finalista de L'Isola dei Famosi ha ricordato il suo percorso a Uomini e Donne come corteggiatore di Sophie Codegoni e parlato di una sua possibile partecipazione ad altri reality show:

Con Sophie è stata solo una frequentazione tra due ragazzi, un avvicinamento per qualche settimana, la nostra non era una relazione. Oggi siamo molto amici. Il GFVip lo farei, l’ho sempre guardato, mi piace. L’isola è sicuramente il programma che fa per me, l’unico rimpianto è non averla fatta dall’inizio. Il GF mi piacerebbe molto.

