Isola dei Famosi, lo sfogo di Roger Balduino dopo l'operazione: "Ho ancora un problema, non posso..."

Roger Balduino svela alcuni dettagli dell'operazione dopo L'Isola dei Famosi.

Roger Balduino è stato costretto a interrompere la sua esperienza a L'Isola dei Famosi per motivi di salute. Non solo. L'ex naufrago si è dovuto sottoporre anche una piccola operazione, proprio come ha raccontato il diretto interessato nei suoi profili ufficiali social.

Roger Balduino: ecco come sta l'ex naufrago dopo l'operazione

Stasera, venerdì 10 giugno 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, Roger Balduino, che è stato costretto a lasciare il reality show condotto da Ilary Blasi per problemi di salute, è tornato sui social per aggiornare i fan delle sue condizioni dopo l'operazione.

Buongiorno, voglio ringraziare tutti voi per i messaggi di ieri di affetto e forza che ho ricevuto. L’intervento è andato benissimo, sono a casa. Ho dovuto farlo per il problema che avevo e ho ancora, del sedersi [...] Quindi posso dire che mi sento un po’ meglio di ieri, la medicina che ho preso mi ha fatto veramente male, oggi posso stare anche in piedi o sdraiato, sedermi è ancora un problema.

Ricordiamo che il ritiro da L'Isola dei Famosi è stata una decisione molto sofferta per Roger, che ha sempre rivelato di voler arrivare alla finalissima del programma. Nel corso dell'ultima diretta, infatti, l'ex naufrago aveva ammesso: "Avrei continuato a giocare, mi ha fatto davvero paura lasciare il gioco. Ho chiesto al dottore di tornare in gioco ma lui non ha voluto, non potevo".

