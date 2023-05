Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di questa sera

Gossip TV

Oggi, lunedì 22 maggio 2023, andrà in onda il sesto appuntamento con l'Isola dei Famosi.

Stasera, lunedì 22 maggio 2023, in prima serata su Canale 5, ci aspetta il sesto appuntamento con L'Isola dei Famosi, il reality show prodotto da Banijay Italia e condotto da Ilary Blasi affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti e da Alvin nel ruolo di inviato.

Isola 2023: le anticipazioni della puntata di questa sera

In prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Questa sera una super chica e un super hombre arriveranno in Palapa: Nikita Pelizon e Aldo Montano sono sbarcati in Honduras per aiutare le tribù e fare una sorpresa ai loro amici, Helena Prestes e Andrea Lo Cicero.

Nel corso della puntata lo Spirito dell’Isola scioglierà le tribù. Da questa settimana, infatti, la competizione sarà un vero e proprio tutti contro tutti. Al termine delle nomination, coordinate da Alvin, metà dei naufraghi sarà al televoto.

Sull’isola di Sant’Elena ci sarà la prima eliminazione definitiva: chi tra Christopher Leoni e Gian Maria Sainato dovrà tornare in Italia? A deciderlo un televoto flash dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Infine, chi dovrà abbandonare Playa Tosta tra Pamela Camassa, Helena Prestes e Fabio Ricci? (leggi qui per vedere l'esito dei sondaggi online)

Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

L'appuntamento con la sesta puntata della 17esima edizione de L'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

