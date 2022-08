Isola dei Famosi: i Cugini di Campagna offese gravissime a Belen Rodriguez e Guendalina Tavassi durante un concerto

Gossip TV

Offese sulla Tavassi e altri naufraghi durante un evento live della band romana: ecco cosa è successo e cosa è emerso dai social network

Caos sulla band romana de I Cugini di Campagna. Durante un'esibizione live dello storico gruppo pare che Ivano Silvetti, fratello gemello di Silvano che in coppia con Nick Luciani hanno deciso di avventurarsi in Honduras tra il cast dei concorrenti della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, abbia riservato gravi offese nei confronti di alcuni ex naufraghi, tra cui Guendalina Tavassi e la sorella di Jeremias, Belen Rodriguez.

Isola dei Famosi: i Cugini di Campagna insultano Belen Rodriguez e Guendalina Tavassi durante un concerto

Ivano Michetti chitarrista e leader de I Cugini di Campagna, ha dichiarato, rivolgendosi alla Tavassi: "Il fratello di una famosissima ba….a. Edoardo, fratello della grande Guendalina. Ma chi è una pornostar? Ho pensato. Non la conoscevo".

Anche la Rodriguez è stata tirata in mezzo. Ivano ha parlato di Jeremias "come del fratello di una famosissima baldra**a." Altre offese pare siano state rivolte anche a Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro.

Per la gravità degli insulti, la Marzano stessa ha deciso di non diffondere il video completo. Un fatto davvero increscioso e decisamente deprecabile che ha fatto già indignare molti utenti.

L'avventura sull'Isola per la coppia è durata poco per Silvano, eliminato per una presunta bestemmia ancora prima di iniziare l'avventura, mentre Nick è stato eliminato durante la semifinale nel corso di un televoto contro Merdecez Henger.

