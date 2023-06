Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato si scontra contro Pamela Camassa "Sono bisessuale, che male c’è?"

Gossip TV

Nuovo scontro all'Isola dei Famosi: il modello campano Gian Maria Sainato è sbottato contro la compagna di Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, parlando anche del suo orientamento sessuale.

Isola 2023: Gian Maria Sainato contro Pamela Camassa

Pamela si è lamentata con Gian Maria per averla definita una persona frustrata. “Tu hai detto che sono una frustrata. Io non ti ho mai giudicato sulle tue cose private. Anzi, non ho nemmeno giudicato il tuo lato sentimentale. Anche su quello non ho mai detto nulla. Tu invece hai detto che sono acida e altre cose non belle” ha dichiarato la naufraga, come riportato da Biccy

"Non ti sei permessa di giudicare? E perché cosa c’è da giudicare? Ma ci mancherebbe. Essere bisessuale cos’è ha?" ha replicato Sainato. A queste parole Pamela ha voluto subito precisare di non mai puntato il dito sul suo orientamento: "Ma infatti non c’è nulla di male figurati. Per questo non mi sarebbe mai passato per la testa di giudicarti su quell’aspetto"

Settimane fa, Marco Mazzoli aveva dichiarato che Gian Maria lo aveva messo in guardia dal parlare della sua bisessualità:“Mi ha detto che posso prenderlo in giro su tutto, ma che non devo parlare del suo orientamento. A me non importa proprio nulla di quello. Non c’è mai stata l’intenzione di parlare della sua sfera sentimentale o di scherzarci. Poi se mi muovo a sinistra mi prendo dell’omofobo, se mi sposto a sinistra dice che non gli parlo”.

Il modello campano, in un'intervista a Vanity Fair nel 2018, aveva dichiarato:

“È un argomento che mi sta molto a cuore. Non c’è mai stato un momento preciso nel quale mi sia dovuto dichiarare, o svelare a qualcuno, in merito al mio orientamento. Però non ho mai avuto nessun problema nel parlare – pubblicamente o nella mia vita privata – delle mie relazioni, quando se ne è presentata l’occasione. Non mi sono mai trovato nella situazione di farlo. E non saprei neppure dire quale potrebbe essere questo tipo di situazione. Ma non avrei nessuno scrupolo a dirlo. Non mi sento affatto a disagio. È un fatto assolutamente normale, o direi piuttosto naturale. Ne parlo liberamente, anche sapendo che molte persone leggeranno quello che sto dicendo. Non mi sono mai fatto problemi in merito. Per noi della comunità lgbt, ma anche per gli eterosessuali ovviamente, il nostro orientamento sessuale è naturalezza. Se gli ignoranti omofobi non capiscono che l’orientamento sessuale – qualunque sia – è naturale, che capiscano, almeno, che questa è comunque la normalità. Ho avuto relazioni sia con donne che con uomini, e lo stesso potrebbe accadere in futuro. Amo ciò che amo, senza preclusioni. Ai miei follower faccio vedere poco della mia vita privata. Ma non credo proprio che per loro sarebbe un trauma scoprire più dettagli”.

