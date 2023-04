Isola dei Famosi, Cristina Scuccia parla della vincita a The Voice: "Un trauma"

Gossip TV

Nel day time dell'Isola Dei Famosi, Cristina Scuccia ha parlato di cosa è accaduto dopo la vittoria nel talent show musicale di Rai 2, vinto nel 2014.

Dopo la notte da incubo trascorsa a Cayo Cochinos in preda al panico, Cristina Scuccia, nel daytime dell'Isola dei Famosi andato in onda ieri, ha parlato delle difficoltà vissute dopo aver vinto The Voice of Italy nel 2014.

La cantante, non riusciva a fidarsi delle persone mentre il talent l'aveva resa così popolare che la gente si prendeva confidenze a volte inaspettate.

Quando ho iniziato ero veramente in frantumi e da sola non riuscivo ad uscirne. E’ stato difficile fidarmi, perché The Voice mi ha portato il trauma di fidarmi delle persone, perché c’è stato un periodo in cui c’era gente che si microfonava di nascosto e si avvicinava. L’accompagnamento terapeutico mi ha aiutata molto.

All'epoca, Cristina cantava ancora durante le funzioni religiose:

"Tipo io finivo di cantare a messa, si avvicinavano persone a salutami e mi è successo di trovare identiche parole sul giornale. Nel tempo mi hanno fatto perdere tanta fiducia, non è stato facile, la vedevo come una violazione. Non ero pronta a tutto quello che è successo, e quindi dare fiducia era diventata una cosa difficile. Non so se l’Isola sia il posto giusto per iniziare a fidarmi.

