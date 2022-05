Gossip TV

L'ex pugile campano, dopo la sua eliminazione nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, ha rivelato chi tra i suoi ex compagni d'avventura lo ha più deluso.

L'ex pugile campano Clemente Russo, dopo la sua eliminazione nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, è tornato a dire la sua sui social, rispondendo alle curiosità dei fan sul suo profilo Instagram.

Isola dei Famosi, Clemente Russo si sfoga dopo l'eliminazione e tuona contro un naufrago

L'ex naufrago ha fatto un bilancio della sua avventura in Honduras con cui ha voluto partecipare in coppia con la moglie Laura Maddaloni anche lei eliminata nel corso del penultimo appuntamento.

"Sono da poco uscito da L’Isola dei Famosi, ovviamente ci sono rimasto un po’ male forse quello che non rifarei è qualche litigio."

"Il naufrago più falso è Nicolas Vaporidis. Mi hanno deluso Nicolas, Carmen, Alessandro, ma soprattutto Roger."

Alla domanda “chi speri che vinca l’Isola”, Russo ha risposto:

"A questo punto spero con tutto il cuore Marco Cucolo."

L'ex pugile ha rivelato la cosa più difficile dell'esperienza è stata quella di stara lontano dalla moglie, Laura Maddaloni.

" I primi.I sassolini nelle scarpe io non ce li ho mai, però se proprio me li devo togliere questi sassolini, dico: “ragazzi ce l’avete fatta, ci siete riusciti a buttarmi fuori. Adesso fatemi vedere quanto valete da soli!”

L'ex naufrago ha infine rivelato cosa lo ha sfavorito e chi vorrebbe rivedere tra i suoi ex compagni d'avventura:

"Credo che aver fatto parte di un gruppo mi abbia un po’ sfavorito perché il nostro gruppo non era coeso come gli ex Cucaracha. Ho ritrovato tutta l’adrenalina, soprattutto quando abbiamo vinto delle prove fantastiche. Le persone che vorrò rivedere rivedere fuori da questa isola sono quelli con cui siamo partiti quindi Jeremias, Gustavo, Blind, Zequila, Roberta."

