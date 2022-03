Isola dei Famosi: caos e urla in diretta durante la prova del fuoco, la dura reazione di Alvin

Gossip TV

Colpo di scena durante l'ultima diretta de L'Isola dei Famosi, ecco cosa è successo.

Colpo di scena durante la seconda puntata de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi. Alvin si è visto costretto a interrompere la prova del fuoco per la sofferenza mostrata in diretta dalle due naufraghe Roberta Morise e Patrizia Bonetti.

Caos in diretta a L'Isola dei Famosi

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri giovedì 24 marzo 2022, Ilary ha presentato tre nuovi naufraghi: Blind, Patrizia e Roberta. Per poter restare in gioco insieme al giovane cantante, però, le due donne hanno dovuto affrontare la prova del fuoco. Prova che Alvin è stato costretto a interrompere.

"È un discorso fisico, ma è il cervello che domina la prestazione. Serve grande concentrazione" ha detto Alvin cercando di aiutare Patrizia e Roberta ad affrontare la prova al meglio. La sofferenza delle due concorrenti de L'Isola dei Famosi, però, è diventata sempre più evidente. "Roberta si sta lamentando" ha confessato l'inviato sottolineando i lamenti della Morise e le urla della Bonetti.

Preoccupato per la salute delle due naufraghe, Alvin ha deciso di sospendere la prova del fuoco: "La prova si può dire conclusa qui". Alla fine, ad avere la meglio è stata Roberta. L'appuntamento con L'Isola dei Famosi è per il prossimo lunedì 28 marzo 2022, in prima serata su Canala 5? Chi sarà la coppia costretta a lasciare il gioco?

