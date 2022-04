Isola dei Famosi, Antonio Zequila a ruota libera sui naufraghi: "Ecco chi è il più stratega e quello che mi ha deluso di più"

Gossip TV

Antonio Zequila vuota il sacco sulle dinamiche del gioco e criticara duramente alcuni naufraghi de L'Isola dei Famosi.

Antonio Zequila è stato il primo concorrente eliminato de L'Isola dei Famosi. Intervistato da Superguidatv, l'ex naufrago ha fatto un bilancio della sua seconda esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e lanciato qualche velenosa frecciata ad alcuni suoi compagni di avventura.

Antonio Zequila senza freni dopo L'Isola dei Famosi

A distanza di alcune settimane dalla sua eliminazione, Antonio è tornato a parlare del suo percorso a L'Isola dei Famosi. Per chi non lo sapesse, Zequila ha perso al televoto flash contro Floriana Secondi ed è stato costretto a lasciare definitivamente il gioco. Un’uscita di scena che lo ha deluso visto che pensava di fare questa esperienza in solitaria:

E’ stata una sfida in cui ho messo a rischio me stesso. Ho affrontato questa avventura con la consapevolezza di essere un uomo più maturo. Mi aspettavo però di fare questa esperienza da solo e non in coppia con qualcuno. Questo aspetto mi ha spiazzato. Non avevo compreso da subito il meccanismo perché con il senno di poi non avrei scelto Floriana. La mia scelta sarebbe ricaduta su Roger o su un altro concorrente uomo. Due uomini sono più forti e lo dico senza togliere nulla alle donne. Mi riferisco alla gara fisica.

Durante la sua breve esperienza non sono mancate le discussioni e gli scontri con gli altri naufraghi de L'Isola dei Famosi. A tal proposito, Zequila ha deciso di vuotare il sacco e lanciare qualche frecciata nei confronti di Jeremias Rodriguez e di Floriana:

Jeremias è la persona che più mi ha deluso. E’ un ragazzo arrrogante, maleducato e irrispettoso. Quando eravamo a ripararci dentro la casetta per il temporale, noi stavamo parlando. Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto “stai zitto” al padre. Gustavo è poi uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato. Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo. Lui mi ha confidato un segreto che però non posso rivelare. Sono rimasto molto dispiaciuto per quell’atteggiamento. Nella mia vita non ho mai mancato di rispetto a mio padre. Jeremias ha inveito anche contro la produzione, contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella, poi l’avvocato. Parlando dell’Isola ha detto che era un reality di m***a. Mi chiedo allora per quale motivo ha deciso di partecipare. Non mi piacciono poi le persone che nella vita vivono di riflesso, le sanguisughe. Floriana? Il fatto di essere legato a lei da una cintura è stata un’esperienza divertente per il pubblico ma castrante per me. Parla dalla mattina alla sera a differenza mia che preferisco il silenzio della natura. Le discussioni non mi sono mai piaciute.

La frecciata di Antonio Zequila a Lory Del Santo

Antonio ha parlato anche delle dinamiche del gioco e delle varie strategie messe in atto sull'isola dai vari concorrenti. In molti hanno accusato Nicolas Vaporidis di essere falso e manipolatore, ma secondo Zequila la vera stratega del reality show sarebbe Lory Del Santo:

Le strategie prima o poi vengono smascherate dal pubblico. Più che di strategia parlerei di determinazione. Lory Del Santo fa un po’ l’insegnante di etica morale anche se finisce per diventare stucchevole. Il suo fidanzato è un bravissimo ragazzo ma non ha personalità. Vive di riflesso a Lory Del Santo. Il naufrago più determinato è Nicolas Vaporidis. Da attore sta applicando il metodo Stanislavskij al reality. Mi dispiace solo che sia martoriato dai mosquitos. La sua condizione è anche preoccupante perché si gratta dalla mattina alla sera.

