Isola dei Famosi, Andrea Cerioli e Ignazio Moser tornano sui social dopo la Finale, le prime dichiarazioni

Gossip TV

Le prime dichiarazioni sui social di Andrea e Ignazio subito dopo la vittoria di Awed a L'Isola dei Famosi.

L’avventura a L'Isola dei Famosi di Awed, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Matteo Diamante e Beatrice Marchetti si è conclusa ieri, lunedì 7 giugno 2021. I sei finalisti della quindicesima edizione del reality show hanno lottato fino all’ultimo e alla fine ad avere la meglio è stato il giovane youtuber che, con la sua simpatia e ironia, ha conquistato tutti.

Le prime dichiarazioni di Andrea Cerioli e Ignazio Moser dopo la finale de L'Isola dei Famosi

Awed è il vincitore della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Secondo posto per Valentina e terzo per Andrea. Subito dopo la diretta, i naufraghi si sono rimpossessati dei loro cellulari e hanno condiviso sui loro profili social i primi momenti insieme dopo la vittoria dello youtuber partenopeo.

Andrea ha condiviso una romantica foto insieme alla sua compagna Arianna Cirrincione. Ricordiamo che sia Arianna che Cecilia Rodriguez sono volate in Honduras per fare una sorpresa ai loro fidanzati. "Surreale. Grazie" ha scritto l'ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram. Ignazio, invece, ha pubblicato un suo scatto e ringraziato tutti i suoi fan per averlo sostenuto in questa avventura: "E voi? Cosa sareste disposti a fare per un piatto di spaghetti? Esperienza indimenticabile, grazie a tutti".

Leggi anche Ignazio Moser si rifiuta di fare la proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez

I naufraghi hanno poi condiviso sui social alcuni divertenti video in cui ballano, mangiano e si divertono tutti insieme dopo la finale de L'Isola dei Famosi. La loro esperienza in Honduras, quindi, si può dire ufficialmente conclusa.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.