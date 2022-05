Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni lascia il reality: "Purtroppo devo andare via", l'addio tra abbracci e lacrime (VIDEO)

Gossip TV

Nuovo colpo di scena all'Isola dei Famosi: nel corso della diciannovesima puntata, disponibile in streaming su Mediaset Infinity, il figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni, decide di abbandonare definitivamente il gioco e fare ritorno in Italia.

Nel corso della diciannovesima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda ieri, lunedì 23 maggio 2022 (e che potete riguardare gratis su Mediaset Infinity), tutti naufraghi, messi al corrente dalla produzione del prolungamento del reality, hanno comunicato la loro decisione se continuare la loro avventura o lasciare il l'adventure game di Canale 5 che terminerà il 27 giugno prossimo.

Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni lascia il reality (VIDEO)

Nonostante i numerosi tentativi, il figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni, ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco e fare ritorno in Italia per proseguire il suo percorso universitario.

A tentare di convincere il giovane romano a continuare la sua avventura in Honduras, oltre Ilary Blasi, è intervenuto in collegamento anche il suo migliore amico Edoardo ma, dopo ben sessantaquattro giorni, Alessandro ha confessato a malincuore di non voler proseguire, preoccupato per il suo percorso universitario al quale ha voluto dare la priorità assoluta.

“Mi spiace, devo lasciare L’Isola dei Famosi - ha dichiarato Alessandro parlando con Ilary - Confermo la decisione e mamma è d’accordo. A casa mi mancano tutti, ma non è questo il motivo. Qui ho un pezzo della mia famiglia, il più importante. Il motivo è della mia università. Ho mantenuto la mia promessa di fare fino a maggio, ma non posso fare ancora. No non posso rimandare questi esami. So che è solo un mese in più, però non frequento un un’università normale, è un corso tutto in inglese. Sono fermo su questa decisione e non mi smuovo. In questi giorni pensavo solamente al mio percorso di studi.

"Ricominciare tutto a luglio per me sarebbe troppo tardi, devo tornare. Mi dovete credere, c’ho pensato giorno e notte. Per quanto riguarda il tempo passato qui mi sento cresciuto e cambiato. Sono felice di tutto e mi spiace tantissimo andarmene. Però devo pensare al mio futuro e la scuola viene prima di tutto. Non me lo posso permettere, sono anche indietro di tre esami”.

Commosso e visibilmente dispiaciuto, Alessandro ha voluto ringraziare tutti i suoi compagni di viaggio.

“Lui per me è stato il mio migliore amico” ha esclamato, stringendo Edoardo Tavassi in un forte abbraccio. “Guendalina è stata un pilastro sia per me che per mamma” ha affermato e ancora, nei confronti di Nicolas Vaporidis: "Nicolas si è rivelato un consigliere fondamentale". Infine, rivolgendosi alla mamma Carmen, ha dichiarato: “Da oggi fino alla fine dei miei giorni: sei la donna più importante della mia vita”.

Guarda il video dell'addio di Alessandro Iannoni all'Isola dei Famosi