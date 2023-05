Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone: "All'Isola volevano separarmi da Simone mentre lui era in terapia semi-intensiva"

Gossip TV

Alessandro Cecchi Paone, ha raccontato a Fanpage i motivi per cui ha deciso di ritirarsi dall'Isola dei Famosi.

Intervistato da Fanpage, Alessandro Cecchi Paone ha raccontato il motivo per cui ha deciso di ritirarsi dall'Isola dei Famosi, rientrando in Italia insieme al fidanzato Simone Antolini, costretto all'addio per problemi di salute.

Isola 2023, Alessandro Cecchi Paone: "Ci hanno detto di separarci in un momento terribile"

Cecchi Paone, durante il penultimo appuntamento con l'Isola, è stato abbastanza polemico nei confronti della Blasi quando la conduttrice aveva annunciato che tutte le coppie presenti nel reality si sarebbero dovute separare, partecipando all'avventura singolarmente.

A tal proposito, il giornalista ha spiegato:

"C’è stato un equivoco che successivamente è stato completamente chiarito. C’erano accordi contrattuali che prevedevano la possibilità che ci dividessero, come prevedevano decine di altre possibilità. Ma era stata Mediaset a cercarci a ottobre dicendoci di voler dare un grande segnale in termini di abbandono del trash, di inserimento di aspetti moderni ed edificanti e, quindi, di volerci all’Isola come coppia. Non sarei mai tornato per la terza volta all’Isola da solo perché l’avevo già fatta. Di fronte alla loro richiesta insistente di averci come coppia, io avevo chiarito che lo avremmo fatto per rappresentare la normalità delle coppie gay. La scelta di separarsi, legittima ma contraddittoria rispetto alla linea editoriale, è arrivata in un momento terribile. Ci è stata comunicata mentre stavo accanto a Simone in terapia semi intensiva. Era collassato, aveva gravi sintomi di pressione bassa, disidratazione, esaurimento muscolare, stato saporoso, crisi notturne di bradicardia."

Cecchi Paone ha poi proseguito:

"Non posso aggiungere altro perché abbiamo fatto un accordo di privacy sulla sua salute anche perché adesso sta bene ma il senso è questo: stai in ospedale, lui pieno di fili e di tubi, io che non ho dormito tre notti per assisterlo, e qual è la notizia che ti danno? Quando uscite, tornerete al gioco come singoli concorrenti. Non era il momento di dircelo. Saremmo finiti a doverci votare a vicenda, la contraddizione in termini di tutto quello che era stato deciso. A quel punto abbiamo deciso di tornare a casa. In quella comunicazioni intercontinentale c'è stata confusione tra accordi e contratti ma è tutto risolto. Anzi, ringrazio l'Isola, Canale5 e i medici per averlo aiutato a rimettersi e a raccontare a tutti che Melissa è sua figlia."

