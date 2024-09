Irene Pivetti: l'ex Presidente della Camera, giornalista e conduttrice tv condannata a 4 anni di reclusione

Gossip TV

Ex presidente della Camera e in seguito conduttrice tv con un look rinnovato, Irene Pivetti dovrà pagare un grosso debito con la giustizia. Ecco le motivazioni della sentenza che la condanna a 4 anni di reclusione.

Ricorderete sicuramente Irene Pivetti, sorella maggiore dell'attrice Veronica Pivetti, che nel 1994, eletta con Lega Nord, divenne presidente della Camera dei Deputati. All'epoca trentenne, si presentava in aula castigata, quasi in divisa da educanda, ma dopo aver lasciato la politica (fu espulsa dalla Lega per il suo dissenso sulla successione padana e fondò l'UDEUR), stupì tutti nel primo decennio degli anni Duemila diventando conduttrice di programmi tv come Fa' la cosa giusta, Bisturi! Nessuno è perfetto e altri, partecipando anche a Ballando con le stelle nel 2007 e sfoggiando un'immagine assai più sexy e trasgressiva. I più informati sapranno anche che in seguito a guai giudiziari, relativi a una sua attività imprenditoriale durante la pandemia di Covid per l'importazione di mascherine (ritenute non idonee e di scarsa qualità), da qualche anno l'ex parlamentare si trova in difficoltà economiche, gestisce una mensa sociale a Monza, servendo i pasti ai bisognosi, e vive nell'attiguo pensionato. A questa catastrofica situazione, che sembra punirla in maniera perfino eccessiva per reati (evasione fiscale) per cui moltissimi ricevono trattamenti indecorosi di favore, si aggiunge una condanna a 4 anni di reclusione dai giudici del tribunale di Milano. Ma vediamo di capire meglio i motivi di questo apparente accanimento nei suoi confronti.

Gli intrighi di Irene Pivetti e le motivazioni di una condanna severissima

Irene Pivetti è stata condannata a 4 anni di reclusione dai giudici del tribunale di Milano, senza la concessione delle attenuanti generiche, per evasione fiscale e riciclaggio. Parlando della mancata concessione delle attenuanti, il pubblico ministero Giovanni Tarzia ha spiegato che Pivetti "è una persona che ha avuto modo di conoscere le Istituzioni dello Stato dall'interno, ha rivestito la terza carica dello stato, è beneficiaria di un assegno vitalizio alimentato dalle imposte pagate dai cittadini, e dalla quale pertanto è lecito pretendere una particolare sensibilità rispetto agli obblighi di legge tributari". Insomma, proprio il suo passato politico, o meglio, di rappresentante delle istituzioni, in questo caso le ha meritato una condanna più severa. La condanna in questione non riguarda il caso delle mascherine, ma il fatto che Irene Pivetti nel 2016 avrebbe finto l'acquisto di una scuderia di auto da corsa, di proprietà dell'ex pilota Leonardo Isolani e della moglie, per un milione e 200.000 euro e l'avrebbe poi ceduta tramite una inesistente holding a una società cinese, la Dahoe, per 10 milioni di euro. In realtà, ha sostenuto il PM, il sito internet da cui Pivetti avrebbe effettuato la finta vendita era inesistente e si trattava di una truffa in seguito al quale i beni "venduti" restarono in possesso dei proprietari, che col suo tramite incassarono la somma non dovuta. Isolani e la moglie avrebbero simulato la vendita per sottrarre al fisco i beni di cui erano in possesso e non pagare i 3 milioni di euro di tasse dovuti all'Agenzia delle Entrate. Pivetti avrebbe fatto da prestanome per questa truffa, usando una società di Hong Kong con 10 centesimi di capitale, inesistente di fatto, e fingendo di acquistare il tutto per venderlo a una cifra dieci volte superiore agli acquirenti cinesi, senza mai apparire in prima persona ma tramite la fittizia società, in seguito ricondotta a lei attraverso le indagini. Per quanto riguarda le mascherine, Irene Pivetti è stata rinviata a giudizio e dovrà affrontare un altro processo. Non sappiamo, davvero, come si sia lasciata indurre a questo genere di operazioni criminali: il mistero dell'animo umano resterà per sempre tale.