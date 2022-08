Gossip TV

Il nuovo look e la voglia di tornare a studiare: i progetti di Ilary Blasi dopo la separazione con Francesco Totti.

Ilary Blasi sarebbe pronta a una vera e propria rinascita come accade spesso dopo un momento difficile come quello che la conduttrice romana sta affrontando da ormai diverse settimane ovvero quando, per la precisione, ha annunciato la separazione dopo 17 di matrimonio con l'ex capitano giallorosso, Francesco Totti.

Ilary Blasi verso una rinascita: "pronta a riprendere gli studi alla facoltà di Scienze della Comunicazione"

La Blasi non è solo davanti ad una rottura ufficiale con il compagno di sempre, è soprattutto, nel vortice mediatico di un tradimento che avrebbe subito dopo che Totti si sarebbe innamorato della 34enne romana Noemi Bocchi con la quale, secondo i rumors più aggiornati e recenti, sarebbe pronto a convivere e forse anche in procinto di diventare padre per la quarta volta, dopo i tre figli avuti dalla relazione con la Blasi.

La conduttrice, come è noto, si è concessa diverse vacanze soprattutto per fuggire dall'attenzione mediatica che la sta inevitabilmente travolgendo. Dopo il safari in Tanzania, le spiagge di Sabaudia, Ilary sta attualmente trascorrendo alcuni giorni in Trentino, alla ricerca di pace e silenzio tra le alpi delle Dolomiti. Ma ci sarebbe molto di più.

Secondo quanto riferisce Il settimanale di Di Più Tv, la 41enne romana avrebbe voglia di tornare a studiare, dopo essersi iscritta anni fa alla facoltà di Scienze della Comunicazione.

“Ilary si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio e gli amici sostengono che ora voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a se stessa”

Secondo alcuni amici della conduttrice, la Blasi avrebbe anche deciso di cambiare look quando sono venute a galla le prime foto di Noemi e Totti. La coppia non è stata ancora mai immortalata insieme ma l'ex capitano è stato avvistato più volte sotto casa della Bocchi.

“Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look”