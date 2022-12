Ilary Blasi, la storia con l'imprenditore Bastian è tutta una finzione? Potrebbe saperlo...Michelle Hunziker

Gossip TV

Ilary Blasi è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, l'imprenditore tedesco Bastian. Ma, secondo alcune voci potrebbe essere tutta una copertura, per vendicarsi dell'ex marito Francesco Totti. Sarà vero? E perché potrebbe sapere qualcosa Michelle Hunziker? Vediamolo insieme.

Ilary Blasi ha stupito tutti quando il settimanale Chi l'ha mostrata tra le braccia di un nuovo misterioso uomo: un imprenditore tedesco di nome Bastian. Con lui, la showgirl si è diretta per il ponte dell'8 dicembre a St. Moritz, dove ha trascorso qualche giorno con amici altrettanto vip, come Michelle Hunziker.

Ilary Blasi, la verità sulla storia con Bastian è custodita da Michelle Hunziker?

Il web è esploso di gioia alla notizia che Ilary Blasi avesse un nuovo amore, non sopportando che solo Francesco Totti si stesse rifacendo una vita con la nuova compagna, Noemi Bocchi. Ma, potrebbe non essere tutto oro quello che luccica e dietro il nuovo appasionato amore della showgirl romana e dell'imprenditore tedesco, si potrebbe celare ben altro.

A diffondere questo rumors è stato il sito Dagospia: il giornalista Ivan Rota ha, infatti, dichiarato, che secondo un'amica di Ilary Blasi, le foto dell'ex marito e della nuova compagna insieme nell'appartamento appena acquistato sarebbero state molto difficili da digerire. Perciò, la showgirl avrebbe ordito un piano: il fidanzamento con Bastian non è altro che una vendetta contro l'ex marito.

Secondo Rota, il fidanzato di Blasi "è un fidanzato di cartone" e a conoscere la verità potrebbe essere un volto amico dell'ex velina di Canale 5: la conduttrice svizzera Michelle Hunziker. Non è un caso, infatti, che Hunziker, che di recente ha chiuso definitivamente con l'ex marito Tommaso Trussardi, dopo un chiacchierato ritorno di fiamma, abbia trascorso il ponte dell'8 dicembre nella stessa località di Ilary Blasi.

Secondo altre fonti, molto vicine alla diretta interessata, Ilary sperava in una maggior discrezione da parte dell'ex marito e non che sbandierasse ai quattro venti la nuova storia. Totti, infatti, ha partecipato ai Global Soccer, dove ha calcato il red carpet per la prima volta in coppia con la nuova compagna, Noemi Bocchi. Inoltre, ha fatto discutere l'acquisto di una casa a Roma Nord, dove la coppia trascorrerà il primo Natale, quest'anno.

Eppure, tutte queste voci contrastano con la notizia, diffusa sempre da un'amica di Ilary Blasi, che avrebbe detto di non aver mai visto la showgirl così felice, dalla notizia del divorzio, e questa felicità sarebbe da attribuire a Bastian.