Francesco Totti e Noemi Bocchi smascherati da una conduttrice Rai: ''Mi dispiace raccontarlo ma…''

Gossip TV

Francesco Totti e Noemi Bocchi si vedono in gran segreto? Una nota conduttrice Rai conferma i sospetti.

Arriva una nuova e sorprendente segnalazione sulla coppia Francesco Totti e Noemi Bocchi che, pur non essendo ancora uscita allo scoperto, è sulla bocca di tutti. Una conduttrice Rai conferma di averli visti insieme nella casa presa in affitto da Noemi al Circeo.

Totti e Noemi allo scoperto: la segnalazione assurda

Nel corso della puntata di Estate in Diretta, durante la rubrica dedicata all’intrattenimento e al gossip, si è parlato di Francesco Totti, della separazione da Ilary Blasi e della nuova fiamma Noemi Bocchi. L’ex capitano giallorosso non è uscito ufficialmente allo scoperto con la nuova fidanzata, ma i continui avvistamenti dei due tolgono ogni dubbio sul fatto che vi sia un certo coinvolgimento.

Noemi, inoltre, ha preso in affitto una casa al Circeo molto vicina a quella a Sabaudia di Totti e Ilary, e il motivo è stato immediatamente chiaro: poter continuare a vedersi sfuggendo ai riflettori ancora per un po’, si mormora sino alla firma della separazione legale dalla Blasi. L’ipotesi è diventata ancora più reale quando è stata Carolina Rey, presentatrice e ospite del programma Rai, a parlare di Totti e Noemi, confermando di aver visto lei stessa l’ex calciatore a casa della nuova fiamma.

“Io ho delle fonti dirette. Io ho la casa di famiglia al Circeo di fronte alla villa che…Mi dispiace tanto raccontarlo! L’altra sera li sentivo commentare la partita della Roma. Francesco Totti è andato a vedere la partita della Roma a casa di Noemi, al Circeo. Sì! Nel senso che li ho sentiti proprio con le mie orecchie, ero al Circeo, il mio bimbo sta lì con i nonni, io sto facendo la spola, sto andando avanti e indietro. Il comprensorio della casa di famiglia è lo stesso.”

In studio è calato il gelo mentre la notizia ha fatto in breve tempo il giro del web, andando ad aggiungersi al racconto di Alfonso Signorini, che ha incontrato Ilary Blasi in vacanza. Secondo il presentatore, la romana sarebbe furiosa con Francesco e sembra che il motivo potrebbe essere dato dal fatto che Totti, pur di vedere Noemi, continua a portare la figlia Isabel a casa dell’amante, senza rispettare il volere della moglie. Questa, logicamente, rimane una teoria ma sembra sospetto che Ilary si sia affrettata a portare Isabel il più lontano possibile da Sabaudia.