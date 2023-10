Il Mercante in Fiera non chiude, parla l'amministratore delegato Rai: “Violenza mediatica su Pino Insegno"

Gossip TV

L'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio: "Il Mercante In Fiera non viene chiuso"

Nelle scorse ore si era diffusa l'indiscrezione di Dagospia una possibile chiusura anticipata de Il Mercante in Fiera, il game show di Pino Insegno, in onda tutti i giorni su Rai2. Giuseppe Candela, giornalista del portale di Roberto D'Agostino, ha infatti riportato la notizia di un certo malessere ai vertici di Piazza Mazzini in seguito agli ascolti decisamente sotto le aspettative.

Roberto Sergio, ad Rai: "Pino Insegno prosegue la sua attività con Il mercante in fiera su Rai 2"

A smentire categoricamente la notizia è stato però l'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, intervistato in occasione di Ceo for life:

"Sono indignato per la violenza quotidiana nei confronti di Pino Insegno – ha detto Sergio – Ha una storia professionale di 40 anni, è un professionista serio, e ha voluto affrontare una sfida in una programmazione complessa non molto distante dalle precedenti in quella fascia. Non viene chiuso. Non è telemeloni e lui rimane e prosegue la sua attività con Il mercante in fiera" su Rai 2 ha assicurato smentendo quelle che definisce come "notizie false o indirizzate magari in qualche modo dall'interno dell'azienda, amplificate ogni due minuti da vari blog. Questo è un gioco inaccettabile"

E non è finita qui perché l'ad della TV di Stato ha voluto anche chiarire la questione Fedez:

"Fedez non è un epurato, è una persona che avrà spazio in Rai anche in futuro", il suo è un caso particolare, nel senso che la notizia di Fedez che non partecipa a Belve viene ufficializzata non quando la cosa accade ovvero dieci giorni prima del suo ricovero, ma casualmente durante il suo ricovero. Purtroppo, quando si tratta di Rai, c'è sempre la volontà o la tendenza a voler strumentalizzare con artifizi particolari le scelte che vengono fatte".

"Nel momento in cui non sono stati definiti alcuni rapporti - ha aggiunto - e Fedez proviene da un Primo Maggio in cui ci sono state contestazioni e querele tuttora in itinere e dalle vicende del Festival di Sanremo dove sinceramente, almeno per alcuni aspetti, la sua presenza non ha brillato, il caso deve essere prima risolto e poi, quando lo sarà, tornerà a essere uno dei tanti che parteciperà ai programmi della Rai. Non c'è una volontà di chiudere con lui e mi dispiace che la cosa sia stata collegata ai suoi problemi di salute e mi auguro di poterlo ascoltare e incontrare".