Grande Fratello, Yulia Bruschi e Giglio escono allo scoperto: baci ed effusioni tra i due gieffini (VIDEO)

Gossip TV

Nella Casa del GF sembra essere nata una nuova coppia: Yulia Bruschi e Giglio, infatti, hanno deciso di uscire allo scoperto e vivere liberamente il loro sentimento.

Nella Casa del Grande Fratello sembra sia già arrivata la stagione dell'amore e dopo Shaila e Lorenzo, anche altri due gieffini avrebbero deciso di uscire allo scoperto. Stiamo parlando di Yulia Bruschi e Luca Giglioli, detto Giglio.

GF, Yulia e Giglio non si nascondono più: baci ed effusioni per i due gieffini

Dopo diversi sguardi complici e carezze rubate, sembra che anche per Yulia e Giglio sia arrivato il momento di uscire allo scoperto: i due concorrenti del GF, infatti, hanno deciso di vivere alla luce del sole il loro sentimento. La complicità tra i due concorrenti si è manifestata fin dal loro ingresso nella Casa del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ed è cresciuta nel corso delle settimane che Yulia e Giglio hanno vissuto insieme.

La loro attrazione reciproca non è mai stata nascosta, ma non ha mancato di suscitare critiche, soprattutto, da parte di Jessica Morlacchi, che non aveva mai nascosto di provare un interesse per Giglio. Un ulteriore ostacolo era nato dalla relazione che Yulia diceva di avere al di fuori della Casa e che è poi terminata con un confronto molto duro con l'ex fidanzato Simone.

Dopo alcune settimane in cui Giglio le è stato vicino, Yulia sembra essere pronta a viversi il suo sentimento per il ragazzo toscano e i due avrebbero deciso di non nascondersi più. Così, nelle ultime ore, anche in presenza di altri gieffini - dopo essersi scambiati baci ed effusioni solo di notte - la coppia si è lasciata andare a un abbraccio in cucina, a cui sarebbero seguiti diversi baci nel corso della giornata.

GF, il confronto tra Yulia e il fidanzato Simone

Qualche puntata fa, Simone, il fidanzato di Yulia era finalmente arrivato al GF per un confronto con la fidanzata: la relazione tra i due era stata spesso decantata dalla ragazza, che aveva rivelato agli inquilini del costoso anello che Simone le aveva regalato. Tuttavia, con il passare dei giorni, tra Yulia e Giglio era nata una complicità che aveva spinto entrambi a dichiarare, in un confronto nella mistery room, che sebbene la percezione della realtà fosse molto diversa fuori dal programma, c'era qualcosa che non si poteva più negare ed era il loro sentimento.

Nella stessa puntata, Yulia aveva incontrato Simone, che aveva avuto per lei parole molto dure: il ristoratore toscano aveva ammesso di essere rimasto molto deluso dal comportamento della fidanzata e che credeva fortemente alla loro storia, dato che Yulia aveva anche conosciuto suo figlio, nato da una precedente relazione.

Di fronte alle parole dell'ex fidanzato, Yulia non era riuscita a replicare, ma non aveva cercato di giustificarsi o di discolparsi e, a distanza di qualche settimana, si è finalmente sentita pronta a vivere alla luce del sole il nuovo sentimento che la lega a Giglio e che l'ha portata a dire addio a Simone.

Scopri le ultime news su Grande Fratello