Grande Fratello, arriva il primo aereo per Mirko e Greta, la reazione di Perla [VIDEO]

Sopra la Casa del Grande Fratello, ha sorvolato uno striscione per Mirko e Greta: "Non si comanda al cuore, meno orgoglio". I due gieffini increduli e Perla ha assistito a tutto divertita.

A quanto pare non esistono solo i fan dei Perletti ovvero chi tifa per l'agognato ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e la sua ex fidanzata Perla Vatiero. Sopra la Casa di Cinecittà, oggi è volato un aereo con uno striscione per la coppia formata dal 26enne e l'ex tentatrice Greta Rossetti.

Grande Fratello, arriva un aereo per Mirko Brunetti e Greta Rossetti: "Meno orgoglio"

"Gre e Mirko. Non si comanda al cuore, meno orgoglio" recitava il messaggio per l'ex coppia che ha salutato e ringraziato pur mostrandosi entrambi piuttosto increduli e meravigliati.

“Nonostante tutto grazie, non è facile, è una situazione complicatissima ma grazie veramente Questo non me lo aspettavo sono sincero” ha dichiarato Mirko. “A qualcuno siamo arrivati” ha esclamato Greta anche lei piuttosto sorpresa. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di Perla che insieme a Letizia era in giardino a prendere il sole. La 26enne campana non è riuscita a trattenere le risate insieme alla Petris vedendo forse l'evidente imbarazzo dei due coinquilini.

Per Greta, in mattinata è arrivato anche un altro aereo questa volta da parte della sua famiglia: "Sei il nostro orgoglio Greta, la tua famiglia" La giovane monzese è sembrata visibilmente emozionata ed è stata raggiunta poi da Vittorio, Federico, Grecia e anche Mirko che ha abbracciato la sua ex fidanzata.

