Grande Fratello Vip, volano stracci Oriana e Daniele: “Non ti parlo più! Venderesti l’anima per sto programma di Merd*"

Nuove scintille nella Casa del Grande Fratello Vip. Oggi sono tornati a confrontarsi Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che negli ultimi giorni ha deciso di allontanarsi dalla venezuelana.

Proprio in seguito al distacco dell'ex tronista, Oriana è sbottata contro Daniele dando poi vita ad una lite furibonda.

La Marzoli ha affrontato Dal Moro, particolarmente risentita dell'atteggiamento di quest'ultimo:

"A me quello che pensano gli altri non importa e questa è la differenza tra me e te - ha proseguito la venezuelana - Io ci rimango male solo se è uno a cui tengo che mi fa del male e basta. Tu volevi che dopo le critiche che ti hanno fatto in puntata venissi da te? Ma se in puntata mi hai detto che nemmeno volevi vedermi fuori? Come faceva a venirmi naturale starti accanto? In più ero in una nomination difficile e io mi aspettavo una parola da te”.