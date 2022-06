Grande Fratello Vip, un'ex gieffina è tornata single: la conferma

Gossip TV

Protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip ed ex naufraga dell'Isola ha chiuso la sua relazione dopo cinque anni di amore

Tra le protagoniste della quarta edizione del Grande Fratello Vip ex naufraga dell'Isola dei Famosi 16, Licia Nunez è tornata single dopo cinque anni di relazioni e tanti progetti. A svelarlo, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip: Licia Nunez e Barbara Eboli, storia al capolinea

L'attrice pugliese avrebbe detto addio alla sua compagna Barbara Eboli. Dopo la fine della relazione con Imma Battaglia, Licia aveva ritrovato la serenità e felicità accanto proprio a Barbara che più di una volta è stata ospite nella Casa di Cinecittà per avere un confronto con la Nunez, in riferimento al fatto che quest'ultima parlava spesso della sua ex Imma. Dopo la conclusione del reality, la coppia aveva ritrovato la stabilità e Licia aveva dichiarato di aver iniziato un percorso per l'inseminazione artificiale per poter formare una famiglia con Barbara.

"Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione. Io e la mia compagna vorremmo una femminuccia. La chiameremo Elena o Beatrice.", aveva dichiarato la Nunez a Chi.

La loro storia era cominciata nel 2017 e, tra alti e bassi, sembra essere terminata diversi mesi fa.

"Licia Nunez torna single - si legge sulle Chicche di Gossip di Chi - E’ finita, dopo anni di amore tormentatissimo e un ultimo tira e molla, la storia tra l’ex gieffina e naufraga Licia Nunez e la sua Barbara Eboli. Le due si erano giurate amore eterno nella “Casa” del GfVip, ma qualcosa poi ha distrutto il loro idillio."

Ad oggi, secondo molti rumors, pare che l'attrice pugliese e la sua ex fidanzata abbiano già ritrovato l'amore.

