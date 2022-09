Gossip TV

Il 57enne milanese sotto accusa del resto della Casa: momento di sconforto al Gf Vip per Marco Bellavia.

Non sono giorni facili quelli per Marco Bellavia che nel corso degli ultimi trascorsi al Grande Fratello Vip, si è ritrovato contro tutti gli inquilini della Casa.

Grande Fratello Vip, tutti contro Marco Bellavia e lui si mette a piangere

L'ex conduttore è stato messo sotto accusa per alcuni suoi comportamenti giudicati ipocriti soprattutto nei riguardi di Pamela Prati dalla quale si è inevitabilmente allontanato. Sono molti a pensare che l'interesse manifestato nei confronti della showgirl sarda sia una strategia e non un reale. Questa mattina, Marco, si è lasciato andare ad un momento di grande sconforto sfogandosi in lacrime.

Dopo aver fatto colazione Marco ha provato a sfogarsi con Gegia, dicendole di sentirsi giudicato dagli altri. La gieffina però l’ha zittito malamente: “Non me ne frega niente adesso di te. Stai zitto oggi, stai zitto. Io te consiglio da psicologa, statte zitto. Se spieghi come stai peggiori e non lo sai fare!”

Le lacrime di Bellavia sono state oggetto anche di ironia da parte di alcuni Vipponi, tra cui Ciacci. Solo Carolina Marconi ha teso una mano all'ex conduttore di Bim, Bum Bam-

Nikita Pelizon sempre questa mattina,ha messo in guarda la Prati dalle avances di Marco:

“Ho visto che vi siete allontanati? - ha detto Nikita alla Prati, come riportato da Biccy- Dai che ci sono degli atteggiamenti che a me personalmente non sono piaciuti. Appena gli dai un attimo di attenzioni si attacca e inizia a cercare il contatto. Lo fa con tutti e non mi piace questa cosa. L’hai notato anche tu? Se hai dimostrato l’interesse per una persona, a me come donna non piace che lo fai con altri. Infatti mi sono detta che te l’avrei detto. Poi appena gli fai notare le cose si sente in colpa. Lui secondo me non ha il coraggio delle sue azioni. Oggi sono stata molto distante da lui. Mi sono detta ‘che cosa succede?’. Allora non sono sola e l’hai notata anche tu“.

