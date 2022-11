Grande Fratello Vip, tra Wilma Goich e Orietta Berti non corre buon sangue? Le parole della vippona

Gossip TV

Al Grande Fratello Vip, più di una volta, Wilma Goich ha fatto delle affermazioni che lasciano pensare che tra lei e Orietta Berti ci siano stati dei trascorsi negativi. Vediamo cosa ha detto.

Al Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha provato a scoprire se tra la vip Wilma Goich e la cantante Orietta Berti ci fossero state, in passato, situazioni poco piacevoli e in che tipo di rapporti siano ora.

Wilma Goich e Orietta Berti, che rapporto c'è?

Nella puntate precedenti, più volte, Signorini ha 'interrogato' prima Orietta Berti e le ha apertamente chiesto in che rapporti fosse con la vip della nuova edizione del GFVip. La cantante è sembrata sorpresa dalla domanda, ma ha prontamente tessuto le lodi di Wilma Goich, pur rivelando di non conoscerla così bene:

"Non abbiamo mai cantato insieme, però ci siamo incontrate agli eventi. Anche se, pure lì, non è che stavamo insieme. Di solito a questi eventi ogni artista stava con i colleghi della stessa casa discografica, non c'era tempo per socializzare."

Il conduttore del Grande Fratello non è sembrato convinto di questa risposta e, dati i trascorsi dei concorrenti e dei litigi continui, sperava che almeno Wilma Goich gli desse maggior soddisfazione. Ma, a quanto pare, anche per la vip del GFVip, tra lei e la cantante non ci sono motivi di attrito.

Anche Goich ha confermato, però, che si vedono poco e ha ammesso di aver cantato in più di un'occasione le hit di Orietta Berti:

"Ci vediamo raramente. Però, quando capita, devo dire che è un piacere dai. Poi ci conosciamo da talmente tanti anni. Non abbiamo mai discusso per nulla. Abbiamo cantato insieme poche volte, ma quando è successo è stato bello e l’abbiamo fatto volentieri. Se ho mai cantato sotto la doccia dei pezzi di Orietta? Sì nei momenti di felicità e serenità è successo. Ma anche dentro la casa qui è capitato."