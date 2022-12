Grande Fratello Vip, tra Nikita e Onestini finisce nel peggiore dei modi: "Non mi vedi come un amico, basta, bugiarda!"

Gossip TV

Ennesimo scontro alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Protagonisti Luca Onestini e Nikita Pelizon: il rapporto è arrivato al capolinea.

Gf Vip, Luca sbotta contro Nikita: "Ti sei autoconvinta che io provassi qualcosa di più"

L'ex tronista è sbottato con la modella triestina e l'ha accusata di non essere realmente un'amica e di aver travisato le sue attenzioni. Luca si è espresso molto duramente con la Pelizon e ha annunciato di voler chiudere ogni tipo di rapporto.

Le cose tra i due gieffini sono precipite durante la vigilia di Natale. Arrivati ad un confronto, i toni si sono accesi fino ad arrivare alla rottura definitiva.

“Se una persona mi dice che ha un interesse io non mi comportato come hai fatto t - ha esordito Nikita come riportato da Biccy - se non ho un interesse a mia volta. Mi hai lasciato la porta aperta per niente. Amen non mi frega più di com’è andata tra noi. Io non mi invento proprio nulla e dico sempre la verità"

L'ex tronista è sbottato e ha accusato Nikita anche di essere una bugiarda, autoconvincendosi anche che lui provi un sentimento per lei che in realtà non ha mai provato:

“Nikita se mi sono allontanato è perché l’altro giorno mi hai detto di starti lontano. E mi hai anche detto ‘o fai un passo avanti o ne fai 10 indietro’. Erano giorni che mi dicevi ‘aiutami a vederti come un amico’. Io come vedi ricordo tutte le tue frasi. A me non mi frega nulla di te, non ti odio, non mi interessi proprio.Non ci voglio più avere niente a che fare con una come te. A una persona che si inventa le cose, cosa mi importa di parlarti? Ti inventi le cose e pure pesanti. Semmai sei tu che non hai rispettato i miei sentimenti. Non rispettavi la mia amicizia e ti sei autoconvinta che io provassi qualcosa di più."

"Scusami se io prima di lanciarmi su una persona voglio conoscerla. Io sono single e l’unica persona che aveva qualcuno fuori sei tu! Prima dicevi ‘io penso tutti i giorni a questa persona’, poi arrivo io e dopo poche ore boom buttata e dichiarata. Non abbiamo più niente da dirci. Qui è finita la conversazione tra noi! E io non ho più niente da dirti, né oggi e nemmeno domani”.

