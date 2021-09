Grande Fratello Vip, svelati i cachet: 15 mila euro a settimana per Katia Ricciarelli e Raffaella Fico

Gossip TV

La cantante lirica e la showgirl sarebbero i Vip con i compensi più alti.

Come per ogni edizione del reality del Grande Fratello Vip, anche per la sesta, come consuetudine, sono stati svelati i cachet dei concorrenti, questa volta ancora prima del debutto che avverrà lunedì 13 settembre prossimo. Se l'anno scorso era trapelato un generoso compenso per Elisabetta Gregoraci (ben venti mila euro a settimana), quest'anno pare che per i Vip ci sia un cachet minore ma pur sempre di tutto rispetto.

A svelare le cifre, ci ha pensato il portale di economia e finanza I Love Trading. La cantante lirica Katia Ricciarelli e la showgirl Raffaella Fico, fortemente volute da Alfonso Signorini, stando a quando riferisce il portale, percepiranno 15 mila euro e settimana fino al giorno dell'eliminazione. Compensi più bassi per altri vip, come, ad esempio, le due showgirl Miriana Trevisan e Carmen Russo, ferme a 7 mila.

Per i personaggi meno noti, le cifre, come prevedibile, scendono sfiorando i 5 mila, come per l’imprenditore campano ed ex flirt di Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi e il giovane protagonista di Temptation Island, Tommaso Eletti.

Alfonso Singorini ha tenuto a precisare che i Vip non partecipano per una questione economica, peraltro molto ridimensionata rispetto agli anni scorsi.

"Sono tutti venuti volentieri - ha dichiarato Signorini al settimanale Chi - E non per soldi, perché non ci sono i cachet di una volta, nonostante quello che ha chiesto Raz Degan c’è anche chi ha chiesto 800 mila euro. Ma ripeto, preferisco concorrenti che lo fanno perché sentono di voler fare questo tipo di esperienza, non per i soldi."

Ad animare la sesta edizione del Grande Fratello Vip saranno 22 concorrenti: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli, Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Tommaso Eletti.

Il primo appuntamento con il Gf Vip 6 ci aspetta lunedì, 13 settembre, in prima serata su Canale 5.

