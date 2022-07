Grande Fratello Vip, il figlio di Diego Armando Maradona nel cast? Signorini stupisce

Gossip TV

Alfonso Signorini lancia un nuovo indizio sul cast del Grande Fratello Vip e questa volta sembra riguardi il figlio di un noto calciatore.

Il figlio di Diego Armando Maradona è pronto a varcare la porta rossa di Cinecittà? Alfonso Signorini continua a lanciare indizi sul cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, e questa volta sembra aver tirato in ballo il leggendario calciatore del Napoli.

Gf Vip anticipazioni: nel cast Diego Armando Maradona Junior

Manca sempre meno al debutto della settima edizione del Grande Fratello Vip e i fan del reality show di Canale 5 sono a caccia di preziose informazioni sul cast pronto a varcare la porta rossa di Cinecittà. Mentre la partecipazione di Pamela Prati è a rischio, per un contenzioso con Mediaset che risale ai tempi dell’affaire Mark Caltagirone e che non è ancora stato risolto, Alfonso Signorini lancia su Instagram un nuovo indizio. Nelle Ig Stories, il presentatore ha pubblicato la foto di un pallone da calcio e la canzone “O Sole Mio”, portando i fan a scommettere che il nuovo concorrente sarà Diego Armando Maradona Junior, figlio del leggendario campione di calcio argentino Diego Armando Maradona, che guidò il Napoli diventando icona del calcio mondiale.

Junior ha seguito le orme del padre ed è stato già protagonista sul piccolo schermo con il reality show Campioni - Il Sogno, in onda nei primi anni Duemila. Classe 1986, nato dalla relazione tra Cristiana Sinagra e Diego Armando Maradona, lo sportivo fu riconosciuto legalmente dal padre solo nel 1993, per poi incontrarlo per la prima volta nel 2003.

Mentre sogna la carriera calcistica, Junior si è appassionato al beach soccer ed è diventato un volto noto nel campo arrivando anche al Mondiale. Nel 2021, dopo anni di carriera, torna a Napoli per allenare il Napoli United. Junior ha reso Maradona nonno, diventando padre di Diego Matias e India Nicole, entrambi nati dal matrimonio con Nunzia Pennino.

