Grande Fratello Vip, Stefania Orlando torna all'attacco contro Dayane Mello: "È l'incoerenza fatta persona" (VIDEO)

Stefania torna a parlare della strategia adottata da Dayane di mandare al televoto Rosalinda.

La nomination di Dayane Mello non ha per niente convinto Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. A distanza di alcune ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, la conduttrice romana è tornata a criticare duramente la modella brasiliana insieme a Rosalinda Cannavò.

Stefania Orlando durissima contro Dayane Mello, lo sfogo al Gf Vip

La scelta di Dayane di nominare Rosalinda ha fatto infuriare Stefania, da sempre criticata per la sua amicizia con Maria Teresa Ruta. A distanza di alcune ore dalla puntata del Grande Fratello Vip, la conduttrice romana è tornata a parlare della strategia adottata dalla modella brasiliana di mandare al televoto la giovane attrice siciliana.

"Quanto l'ha insultata Giulia e l'ha nominata? Mi sono mai permessa di dirle qualcosa?" ha dichiarato la Cannavò parlando del comportamento incoerente della Mello. "Ma anche Samantha che adesso è la sua migliore amica. Quando c'era Giulia lei stava sempre con me o con te. Strano che Samantha non si renda conto, è una donna adulta" ha continuato la Orlando lanciando una frecciata alla De Grenet.

"Dimmi che vuoi Samantha in finale perché la trovi più debole rispetto a me o a Rosalinda. Mi viene a fare la morale sull'amicizia con Maria Teresa, che io sono la chiave di tutto. È l'incoerenza fatta persona" ha aggiunto Stefania. "Mi voleva in finale e poi mi nomina. È logico che io esco. Odi talmente tanto lei che rischi di non mandare in finale una tua amica?!" ha concluso Rosalinda.

