Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi si scusano con Dayane Mello: "È un gioco, la priorità è che tu..."

Gossip TV

Arriva il chiarimento al Grande Fratello Vip tra Dayane, Stefania e Tommaso.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato parecchi strascichi nella Casa, soprattutto tra Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che nelle ultime ore si sono resi protagonisti di un'accesa discussione. Il motivo? Il comportamento ambiguo della modella brasiliana e la sua scelta di mandare al televoto Rosalinda Cannavò.

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi fanno pace con Dayane Mello, il chiarimento al Gf Vip

La lite scoppiata al Grande Fratello Vip tra Tommaso e Dayane ha infiammato il web. Se in molti hanno preso le distanze dalle forti affermazioni usate dall'influencer, una parte dei fan del reality show di Alfonso Signorini hanno espresso solidarietà al ragazzo, arrivando a chiedere l’eliminazione della modella brasiliana.

Intanto, nella Casa di Cinecittà prima Zorzi e poi la Orlando hanno deciso di scusarsi con la Mello. "Ho espresso la mia opinione in maniera cruda e se ti va lasciamo tutto dietro" ha dichiarato l'influencer milanese ammettendo le proprie colpe. "Ci vogliamo buttare tutto dietro? Cosa ce ne frega di queste cose? Pensa alle cose importanti, questo è un gioco, ci sono state delle esagerazioni, l’importante è capirlo e basta. Io ti voglio vedere tranquilla, perché se stai così mi si stringe il cuore. All’inizio non volevamo che continuassi questo percorso, ma poi abbiamo accettato e ci siamo messi a giocare. La priorità e che tu stia bene e sia serena, ci vuole tanto tempo Dayane" ha invece confessato la conduttrice romana che si è lasciata andare a un tenero abbraccio con la modella.

Leggi anche Rosalinda Cannavò non perdona Dayane Mello

Un chiarimento, però, che non è stato visto come un gesto sincero da parte dei numerosi telespettatori del Gf Vip. Tommaso, ritrovatosi da solo con Stefania, ha confessato infatti che il confronto con gli autori in confessionale lo ha buttato giù di morale: "Mi hanno intristito, io penso di dire sempre le cose in modo corretto… Mi hanno veramente buttato giù".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.