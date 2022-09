Grande Fratello Vip, Stefania Orlando annuncia la fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi

Dopo i recenti rumors, la conduttrice romana Stefania Orlando, tra le protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha comunicato la fine della sua lunga storia d'amore con il musicista Simone Gianlorenzi, con cui era convolata a nozze nel 2019.

La Orlando e Gianlorenzi si erano conosciuti e innamorati nel 2008 e tre anni fa hanno celebrato il loro matrimonio a Fregene con una cerimonia semplice e romantica, in compagnia di tanti amici, tra cui molti volti noti dello spettacolo come Rita Dalla Chiesa, Adriana Volpe, Manila Nazzaro, Milena Miconi.

Oggi l'annuncio della fine del suo matrimonio per divergenze a quanto pare inconciliabili. Ecco il post dell'ex gieffina pubblicato su Instagram.

“Simone ed io abbiamo camminato

fianco a fianco tenendoci per

mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati ad un bivio e, dopo un'ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse. Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi. Rimangono intatti

meravigliosi ricordi di quasi 15

anni insieme, un grandissimo

affetto, tanta stima, rispetto e l

'augurio reciproco di essere felici”.