Grande Fratello Vip, stasera entrano tre ex fidanzati: Matteo, Ivana e Martina Nasoni

Nella trentunesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera in diretta su Canale 5, entreranno come ospiti tre ben ex fidanzati di tre concorrenti.

Gf Vip, tre nuovi ingressi nella puntata di questa sera

Ecco di chi si tratta: Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e già vincitrice del Grande Fratello 16, Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon e Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini e già concorrente di Gf Vip 2.

Si tratta di ingressi del tutto inaspettati per i Vipponi e il futuro nella Casa del Grande Fratello Vip è incerto. Solo alcuni di loro potranno diventare dei concorrenti a tutti gli effetti e la decisone spetterà al pubblico da casa.

Tra gli ingressi era previsto anche quello di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Il mental coach salernitano aveva già iniziato la consueta quarantena in albergo ma, stando ai recenti rumors, l'ingresso sembra definitivamente saltato in quanto il padre della Fiordelisi, Stefano, si sarebbe opposto facendo un esposto contro di lui con divieto di avvicinamento nei confronti di Antonella.

Gianluca ha respinto tutte le accuse e in questi giorni si è ripetutamente affidato ai social facendo alcune precisazioni sulla questione:

"Di tutte questa accuse come stalker e non è vero niente ovviamente - ha dichiarato Gianluca - Mi sono trovato in una situazione bruttissima in cui la mia ragazza che stava con me prima di entrare al GF Vip, mi ha tradito in diretta e il padre e la madre lo sapevano, non ho mai stalkerizzato nessuno. Ho chat del padre e della madre per fare commissioni per lei poi ho preso le distanze. Fino al 12 ottobre avevo un bellissimo rapporto con la famiglia e dopo il mio allentamento hanno preso questa posizione. E’ brutto quello che hanno detto e fatto è brutto che sono arrivati a questo. perché non ho mai fatto del male a nessuno mentre loro hanno fatto un danno grandissimo alla mia immagine. Non è bello quello che hanno fatto, loro sapevano tutto di me e lei. Sapevano che stava con me, ho messaggi, ho tutti. Mi difenderò con il mio avvocato. Mi dispiace per loro. Hanno rovinato il futuro della figlia."

