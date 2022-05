Gossip TV

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip, hanno rilasciato una lunga intervista a FanPage nella quale, oltre a parlare dei loro profetti futuri e della loro storia d'amore, hanno commentato anche la recente rottura avvenuta tra i loro due ex compagni d'avventura nel reality, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo.

Grande Fratello Vip, Sophie e Alessandro commentano la rottura di Manuel e Lulù: "Lei stanca e stressata"

Sophie ha parlato della voglia di andare a convinvere con Alessandro e il desiderio di un altro grande passo per loro:

"Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera. Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi. Sto aspettando l’anello. Quello potrebbe essere un passo verso il fidanzamento."

Anche l'ex corteggiatore ha conferrmato che per ora la priorità è la loro vita professionale, per lui e naturalmente anche per la sua fidanzata, visto anche la giovane età della Codegoni.

Sulla fine della relazione tra Manuel e Lulù, commentata da tantissimi ex gieffini, anche loro hanno espresso un parere. Alessandro, in particolare, ha parlato dell'ultimo incontro avvenuto con Lulù:

L’ultima volta che li ho visti sinceramente ho notato che Lulù era molto stanca e stressata. Eravamo a cena, ma non ci immaginavamo una cosa del genere perché comunque stavano insieme. Parliamo di circa 4 giorni che uscisse la notizia. Io ho sentito Manu per il suo compleanno e mi ha detto che me ne avrebbe parlato meglio di persona.

Anche Sophie ha tenuto a dire il suo parere:

Non credo che sia successo qualcosa in particolare. Per quanto riguarda Lulù che è una mia amica e la conosco, penso sia stata anche l’euforia di trovarsi in un mondo che non era il suo. C’era l’entusiasmo e la voglia di fare tante cose, dall’altra parte Manuel ha detto spesso che fuori dalla casa si sarebbe dovuto impegnare per tornare alla sua vita, per tornare a nuotare.

