Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni rompe il silenzio su Jessica Selassié

L'ex tronista e il suo fidanzato Alessandro Basciano, intervistati da Novella 2000: i rapporti con Jessica e con Fabrizio Corona, l'ex agente di Sophie.

Sophie Codegoni, una delle protagoniste della sesta edizione Grande Fratello Vip, ha parlato della sua avventura nel reality di Mediaset dove ha conosciuto e si è innamorata dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Basciano. Nonostante qualche screzio all'interno della Casa, ora i due sono insperabili, pronti alla convivenza. Una storia d'amore che procede a gonfie vele con tanto di tatuaggio di coppia che i due hanno mostrato orgogliosi durante la finalissima del reality show.

Gf Vip, Sophie Codegoni: i rapporti con Jessica Selassiè e Fabrizio Corona

La coppia si è lasciata andare in una lunga intervista rilasciata a Novella 2000, rivelando i rapporti con alcuni ex gieffini e con Corona, ex agente della Codegoni. Alessandro ha parlato di come ha vissuto la breve separazione da Sophie, quando è stato eliminato dal Gf Vip qualche settimana prima dell'ex tronista:

Mi mi ha fatto capire meglio i suoi sentimenti nei miei confronti. Da casa osservavo tutto ciò che faceva e ho avvertito quanto le stessi mancando.

Sul tatuaggio di coppia, che qualcuno ha giudicato forse un po' troppo frettoloso, Alessandro e Sophie hanno dichiarato:

Tre mesi nella Casa del Grande Fratello, 24 ore su 24 insieme, equivalgono a tre anni.

Sulla questione ex gieffini e amicizie, l'ex tronista ha ribadito il grande rapporto di amicizia che ha creato con Jessica, a scanso ormai di equivoci per cui si credeva che il loro stretto e intenso legame fosse in crisi:

Non posso negare di essermi legata tantissimo a Giucas Casella che per me è stato come un nonno mai avuto. Per non parlare di Jessica e Lulù.

A proposito della vittoria di Jessica, Sophie ha aggiunto:

Sono contenta, e anche Alessandro la pensa come me. Jessica aveva bisogno di questa conferma anche per capire le sue capacità. Per me è una ragazza fantastica.

La Codegoni e Basciano hanno infine commentato Fabrizio Corona e le sue recenti frecciatine social nei confronti della coppia:

Fabrizio è fatto così, non ci disturba. Le sue parole lasciano il tempo che trovano. Lo fa sui social perché si diverte. L’ha sempre fatto e non ci sorprende, a un certo punto si stancherà.

