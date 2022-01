Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni furiosa con Jessica Selassié: "Faccio un macello, a tutto c'è un limite"

Gossip TV

L'ira di Sophie al Grande Fratello Vip.

Tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi confrontata con Alessandro Basciano circa il comportamento ambiguo di Jessica Selassié, Sophie Codegoni si è lasciata andare a uno sfogo con Soleil Sorge in cui ha duramente criticato la giovane principessa etiope.

Sophie Codegoni stanca di Jessica Selassié

Tutto è iniziato quando Alessandro ha voluto mettere in guardia Sophie da Jessica. Le parole del concorrente del Grande Fratello Vip, che è convinto di piacere alla principessa, hanno provocato la reazione furiosa della modella: "A me le sue battutine infastidiscono troppo. Il fatto è che a tutto c’è un limite e lei continua a stuzzicarti. Ovviamente essendo una mia amica sto provando a tenermi. Non ho mezze misure, se parto contro di lei faccio un macello".

"Sono sempre accanto a lei che mi mordo la lingua" ha aggiunto la Codegoni "Quando fa le battute su di te cerco di riderci, ma per come sono fatta io farei un bordello. Per adesso lo faccio perché è lei. Guarda che devo iniziare a fare yoga, perché se parto faccio un caos. Tu non mi hai mai vista inca**ata ed è meglio che non mi vedi. Guarda che io spacco tutto".

Ma non è finita qua perché Sophie, come riporta Biccy, è tornata a lamentarsi del comportamento di Jessica anche con Soleil: "Sono troppo infastidita da questa cosa. Adesso fa battute, ma poi ci aggiunge i fatti. Ho un fastidio, perché io do un valore altissimo all’amicizia e io non farei mai queste cose ad una mia amica. Lei dice che se lo sogna la notte e gli chiede di andare a dormire con lei, ma è follia. Per come sono fatta io non mi permetterei mai di dire certe cose ed avere determinati atteggiamenti che lei ha con Alessandro".

