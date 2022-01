Grande Fratello Vip: Soleil Sorge in lacrime per Katia Ricciarelli, ecco cosa è successo

Gossip TV

Soleil dispiaciuta per il trattamento riservato dai concorrenti del Gf Vip a Katia: "Non se lo merita".

Katia Ricciarelli continua a stare al centro delle critiche per le offese rivolte a Lulù Selassié e agli concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A difenderla e sostenerla è Soleil Sorge che, ripensando al trattamento riservato alla soprano nel corso dell'ultima diretta, si è lasciata andare alle lacrime.

Le lacrime di Soleil Sorge e Valeria Marini per Katia Ricciarelli

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Soleil è tornata a parlare con Valeria Marini del trattamento riservato dagli altri concorrenti a Katia nel corso dell'ultima diretta del reality show. "A me ha fatto malissimo l’altra puntata quando tutti le stavano addosso ed ha dovuto chiedere scusa dopo le mancanze di rispetto. Nessuna persona si è fatta l’esame di coscienza per aver sbagliato. Lei ha chiesto scusa e gli altri no" ha confessato l'influencer con la voce rotta dal pianto.

"Non se lo merita ha dichiarato la Marini visibilmente provata. A farle eco la Sorge: "Bisogna stare lucidi e realizzare che le cose vengono dette da persone che magari non stanno nemmeno capendo cosa dicono ed esagerano e non dobbiamo farci toccare".

Leggi anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sparlano di Jessica Selassié

Soleil e Valeria sono state poi raggiunte da Carmen Russo, che ha confessato il suo pensiero su Katia: "Lei certi momenti sembra eccessiva ma è eccessiva in tutto, anche quando canta perché è un soprano mondiale ma il giorno dopo è una persona che viene e ti chiede scusa".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.