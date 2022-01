Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sparlano di Jessica Selassié: "Si approfitta del fatto che..."

Gossip TV

Sophie e Alessandro criticano il comportamento di Jessica al Gf Vip.

Stasera, venerdì 14 gennaio 2022, andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. Nell'attesa nella Casa, Jessica Selassié è finita nel mirino di Alessandro Basciano e di Sophie Codegoni, che hanno criticato il suo comportamento assunto dalla principessa nei loro confronti.

Jessica Selassié finisce nel mirino di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Dopo diversi tiri e molla al Grande Fratello Vip, Sophie e Alessandro si sono ravvicinati. L'ex tentatore, però, ha rivelato alla sua amata di non sopportare più l'intromissione di Jessica nella loro relazione: "Lei si approfitta del fatto che tu sei molto paziente e fai finta di nulla. Però tu devi capire bene una cosa. Ti dico al 100% se io le do modo, lei ci sta anche davanti a te viene con me e se ne frega altamente dei tuoi sentimenti. Devi fidarti di quello che ti dico".

E ancora: "Lei con me va oltre l’amicizia e lo scherzo. E ti dirò che non dà lo stesso valore che dai tu alla vostra amicizia, non si cura. Guarda che non sono uno scemotto, se ti dico così è perché l’ho capito. Però ho fatto una scelta, voglio te e punto. Tu dedica più tempo a noi da qui in avanti. Lei è proprio spudorata questo, è matta, pazza".

Parole che hanno infastidito la Codegoni che, come riporta Biccy, ha replicato affermando: "Oddio non mi dire ste robe, spero non arriverebbe a questo punto, non voglio vederci questo. Però oggi ora che ci penso eravamo in confessionale e c’è stata una scena strana. Ho fatto una battuta del tipo ‘Va a finire che tra due anni a sposarti Ale sarai tu Jess e io invece farò la damigella’. Lei tutta seria mi fa ‘per me va bene sì, se vuoi possiamo iniziare anche adesso’. Ti giuro, ci sono rimasta, sembrava seria quando ha risposto in quel modo".

