Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi pronto a ritirarsi dal gioco, il fratello rivela: "Il tempo è scaduto, ma..."

La rivelazione del fratello di Gianmaria sul futuro del gieffino nella Casa del Gf Vip.

Gianmaria Antinolfi dovrà abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip per motivi di lavoro? A chiarire meglio la situazione ci ha pensato il fratello dell'imprenditore partenopeo che, ospite a Casa Chi, ha raccontato la verità dei fatti sul possibile ritiro dal gioco.

Ecco quando Gianmaria Antinolfi abbandonerà il Gf Vip, parla il fratello

Come già anticipato da Soleil Sorge, Gianmaria dovrebbe presto lasciare il Grande Fratello Vip per impegni lavorativi. A confermare la versione dell'influencer è stato proprio il fratello dell'imprenditore che, ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, ha dichiarato: "In realtà mio fratello avrebbe dovuto abbandonare il programma già a dicembre, proprio a causa di alcuni impegni lavorativi. Ma grazie ad un proficuo dialogo con il suo datore di lavoro, gli è stato concesso altro tempo".

"Adesso effettivamente il tempo è scaduto ed è un bel dilemma: resta o va via? Se dovessi scommettere la quota più alta sarebbe sul resta" ha aggiunto Francesco rivelando il suo pensiero sul futuro di Gianmaria al Gf Vip "Secondo me alla fine resterà, nonostante l’impegno preso fuori".

A proposito delle due ragazze conquistate da Gianmaria, ovvero Sophie Codegoni e Federica Calemme, Francesco ha dichiarato: "Credo che mio fratello sia la rivelazione di questa edizione, prima si è avvicinato a Sophie, poi a Federica. Credo comunque che Sophie non facesse per lui, Federica è molto più matura, più bella e poi sono entrambi di Napoli".

