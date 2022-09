Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli difende Marco Bellavia dalle critiche: "È in difficoltà, il branco è contro di lui"

Gossip TV

Tutti contro Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: l'opinionista Sonia Bruganelli si schiera dalla parte del gieffino.

Alfonso Signorini ha aperto la terza puntata del Grande Fratello Vip parlando dell'avvicinamento tra Marco Bellavia e Pamela Prati. Un rapporto che, almeno per il momento, non sembra destinato a decollare per volere del concorrente, che ha rivelato in diretta di essere seriamente in difficoltà nei confronti della showgirl.

Sonia Bruganelli dalla parte di Marco Bellavia al Gf Vip

Puntata difficile per Marco Bellavia, che è finito nel mirino dei suoi compagni di gioco. Il motivo? La decisione del concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip di chiudere momentaneamente la sua conoscenza con Pamela Prati. Ma, se gli altri Vipponi hanno criticato duramente questo atteggiamento, l'opinionista Sonia Bruganelli ha preso pubblicamente le parti dell'uomo:

Ho un po’ di imbarazzo ematico nei confronti di Marco. Nei primi giorni ha cercato di portare allegria. Poi si sta rendendo conto di essere entrato in un gruppo all’interno del quale a nessuno importa niente di lui. È in difficoltà e quindi il branco lo mangia. Con Pamela sono persone separate. Pamela non ha bisogno di Marco ma lui, in questo momento, facendo un passo indietro sta chiedendo aiuto.

Interpellata da Alfonso Signorini, che ha cercato di capire meglio i motivi di questo allontanamento improvviso tra i due Vipponi, Pamela Prati ha confessato che nemmeno lei sarebbe essere propensa a cominciare una storia d’amore nella famosa Casa di Cinecittà:

Non è iniziato niente ancora, è solo una simpatia. Ho delle riserve perché non lo conosco. E poi lui dorme con Gegia. Dormire con me? Ma stai scherzando Alfonso? No [...] Non mi lamento che dorme con Gegia, va bene così. Non lo voglio nel mio letto, non fa per me. Il mio pensiero è che non lo conosco. Lo trovo una persona perbene, garbata. Per il momento, mi ha fatto sorridere.

Dopo aver ascoltato il pensiero della Prati, Bellavia ha deciso di intervenire per chiarire una volta per tutte la sua posizione:

Non sono in equilibrio, prima comincio una storia con me stesso e solo dopo quella con un’altra persona. Quando starò bene con me, penserò anche a Pamela. Adesso non sto bene, non sono in equilibrio e per questo non mi avvicino a Pamela. Ho avuto qualche défaillance nelle ultime ore. Quando sarò in equilibrio, cercherò con Pamela il momento giusto.

