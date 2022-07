Grande Fratello Vip, Soleil Sorge parla del suo compleanno e sbotta: "Siete seri?"

Gossip TV

L'influencer italo-americana reagisce via Twitter alle interviste sul compleanno dei suoi ex compagni d'avventura al Grande Fratello Vip.

Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente del compleanno di Soleil Sorge (un po' come era successo per Lulù Selassiè) e alle assenze di alcuni ex compagni d'avventura del Grande Fratello Vip al grande evento dell'ex corteggiatrice che ha festeggiato i suoi 28 anni con una sontuosa festa a Lecce.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge sul suo compleanno e sbotta: "Siete seri?"

A brindare con Soleil, la mamma Wendy, alcuni ex gieffini e altri vip tra cui Amedeo Goria con la figlia Guenda, Lucas Peracchi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

In merito alla festa della Sorge sono stati intervistati diversi ex inquilini e le cui dichiarazioni sono stata diffuse dalla pagina Instagram The People Gossip. Quest'ultima ha spifferato vari gossip e sull'evento. Biagio D'Anelli: "Soleil non mi ha invitato al suo compleanno ma è una persona che stimo", Alex Belli sulla festa di Soleil: "Non c'è stato alcun inviato, in compenso abbiamo conosciuto il suo fidanzato" e ancora Miriana Trevisan: "Soleil non mi ha invitato al party. Ma non mi sento una sua nemica" e infine Gianluca Costantino: "Soleil mi ha preso in giro. Non sono ipocrita. Mi ha deluso, ecco la verità".

Tanti ex giefini intervistati dalla testata che hanno parlato del compleanno della Sorge e del mancato invito alla festa. La pungente reazione di Soleil non è tardata ad arrivare. L'influencer italo-americana ha postato su Twitter tutti gli articoli della pagina e ha scritto:

"Are you cereal? ROTFL ( "Siete seri? Mi sto scompisciando dalle risate!")

Il dubbio su cosa faccia ridere Soleil c'è. Che la pagina di The Pipol Gossip abbia dato troppa importanza al compleanno dell'italo-americana o quest'ultima ha riso sulle dichiarazioni dei suoi ex compagni d'avventura?

Are you cereal? 😂 io ROTFL pic.twitter.com/2ohyVoAi4F — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) July 8, 2022

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.