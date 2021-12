Grande Fratello Vip, ''Soleil Sorge non è una vittima': la denuncia di Miriana e Gianmaria

Gossip TV

Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi non si uniscono al resto della casa del Grande Fratello Vip, sostenendo che non è Soleil Sorge la vittima.

La puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena, che hanno portato all’addio di Alex Belli, squalificato per aver abbracciato la moglie Delia Duran e aver violato le regole della quarantena. Soleil Sorge ha visto la terra franarle sotto i piedi, quando Alex ha scelto senza troppe cerimonie di seguire la moglie, e tutti si sono stretti attorno al dolore della bionda influencer. C’è qualcuno, tuttavia, che crede che Sorge non sia affatto la vittima della situazione.

Grande Fratello Vip, Gianmaria e Miriana contro Soleil

Dopo aver intrapreso una conoscenza sempre più sensuale e audace, dopo baci passionali, promesse d’amore e dopo aver confessato di voler rivoluzionare tutto per seguire questo nuovo sentimento, Alex Belli ha tirato un brutto colpo a Soleil Sorge. L’attore ha incontrato Delia Duran al Grande Fratello Vip, scoprendo che la moglie aveva tutta l’intenzione di lasciarlo per sempre, troppo addolorata dalla sua infedeltà e dal feeling nato con Sorge. Il gieffino ha deciso di tentare il tutto per tutto, osservando Delia pronta a lasciarlo andare, e l’ha abbracciata sancendo così la squalifica immediata dal Gf Vip. In tutto questo, Soleil ha assistito esterrefatta al voltafaccia di Belli, mostrandosi amareggiata e furiosa per la conclusione di questa amicizia speciale, che agli occhi di tutti ormai era un vero e proprio flirt.

Tutti gli inquilini di Cinecittà si sono stretti attorno a Soleil, consolandola e colpevolizzando Alex, reo di averla illusa durante tutti questi mesi. C’è anche chi sostiene che Belli fosse d’accordo con Delia per creare un teatrino ad hoc, teoria che effettivamente ha spopolato anche tra i fan del programma. Mentre la casa si mostra comprensiva con Solei, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan la pensano molto diversamente. “Tutto lo studio, tutti quanti diranno così, per me non è una vittima. Lei adesso deve farsi consolare. Ma se io ti do un bacio, ci sono anche io o no? Poi mi viene sempre in mente come ha trattato Delia, che in quella situazione era la parte lesa. Poi dicono che si sono messi d’accordo ma per me no, Delia era molto provata”, ha ammesso Miriana.

Gianmaria, deluso da Sophie Codegoni, ha confidato: “Non esistono vittime e carnefici in questa storia, hanno sbagliato entrambi […] Delia l’ho vista veramente veramente sofferente. Io con Soleil non mi espongo, deve crescere”. “Perché noi dobbiamo pensare a Soleil quando lei non ha pensato a quella donna lì fuori? Poi Alex lo stanno distruggendo, che per carità è entrato in un delirio, ma è stato influenzato. Chi è il manipolatore? C’è una grande confusione”, ha chiosato Trevisan. Voi cosa ne pensate?

