Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha mentito sul suo fidanzato? Nuovi retroscena

Il mistero intorno all'imprenditore siciliano di cui l'ex corteggiatrice si è detta innamoratissima. Al Grande Fratello Vip un nuovo caso Caltagirone?

Tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, di Soleil Sorge si è parlato molto nel reality targato Mediaset ,anche per le dinamiche create con Alex Belli e il noto triangolo che ha alimentato per mesi le vicende della Casa. Nonostante i baci appassionati tra Soleil e il marito della Duran, i due ex gieffini, una volta usciti dalla Casa, hanno negato qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale l'uno nei confronti dell'altra

Alex è tornato tra le braccia del suo unico amore Delia mentre, Soleil, anche di recente a Verissimo, ha dichiarato di avere sempre avuto un uomo fuori, il riservatissimo imprenditore siciliano di nome Carlo, che aveva conosciuto pochi giorni prima di entrare nella Casa di Cinecittà.

Durante la sua avventura nel reality, sono giunti per la Sorge tre aerei con delle frasi che lei ha attribuito al suo fidanzato, ma poi, nel corso dei mesi, non c'è stato più alcun mesasggio o segnale da parte sua. La madre dell'ex corteggiatrice e anche Alfonso Signorini, le avevano assicurato che la stesse aspettando fuori ma qualcosa non torna. I paparazzi appostati davanti a casa di Soleil, hanno rivelato di non averla mai vista in compagnia di nessuno.

Raffaello Toton, ex protagonista del Grande Fratello Vip 2 e opinionista televisivo, a Mattino 5, ha dichiarato di conoscere molto bene la famiglia di Carlo (Domingo) ma di non essere assolutamente a conoscenza di questo fidanzamento e si è detto sorpreso visto la serietà della famiglia in questione, che Carlo possa essere il fidanzato di Soleil.

Il fidanzato di Soleil viene ormai associato da settimane a quello di Mark Caltagirone, l'imprenditore con cui Pamela Prati doveva convolare a nozze in che in seguito ad approfondimenti e indagini si è scoperto non essere mai esistito. La pagina Instagram di Investigatore social, nel mentre scrive: "Detto dal primo giorno. Non ha nessun fidanzato".